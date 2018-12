Uomini e donne | la dedica d' amore di Gemma | ' Grazie Umbi | i nostri momenti sono magici'

Uomini e donne - Natale straziante : Nilufar e Giordano divisi dopo le feste : Uomini e donne , brutte notizie d'amore. La tronista Nilufar Addati e il corteggiatore Giordano Mazzocchi si separano dopo aver passato le feste di Natale insieme. I due, che hanno partecipato insieme ...

Uomini e donne - Natale straziante : Nilufar e Giordano divisi dopo le feste : Uomini e donne, brutte notizie d'amore. La tronista Nilufar Addati e il corteggiatore Giordano Mazzocchi si separano dopo aver passato le feste di Natale insieme. I due, che hanno partecipato insieme anche a Temptation Island, hanno condiviso i momenti più belli delle feste in famiglia su Instagram.

Uomini e donne - tre coppie si sposano nel 2019 : Clarissa e Federico all'altare : Il 2019 sarà decisamente fortunato per tre coppie nate nello studio di Uomini e donne: possiamo svelarvi, infatti, che assisteremo al matrimonio tra alcuni dei protagonisti che si sono conosciuti e innamorati all'interno dello studio del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Una di queste è quella composta dall'ex Miss Italia, Clarissa Marchese e dal suo fidanzato Federico. Tre coppie di Uomini e donne si sposano nel 2019 I due, che ...

Uomini e Donne : Ida Platano a cena con una persona speciale. FOTO : Ida Platano esce con Gemma Galgani dopo Uomini e Donne Ida Platano e Gemma Galgani hanno trascorso una serata speciale ieri sera. Le due dame del Trono Over hanno stretto una forte amicizia durante l’esperienza a Uomini e Donne. Ieri sera Ida Platano ha raggiunto Gemma Galgani a Torino. L’ex di Riccardo Guarnieri è stata ospite della 68enne e, dopo aver visto lo spettacolo di Pintus a teatro, ha cenato con lei. Felici e sorridenti ...

Uomini e Donne / Gemma Galgani cacciata per colpa di Tina Cipollari? 'La De Filippi è stufa' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani cacciata per colpa di Tina Cipollari? Spunta il gossip sulle due dame

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Credevo di non arrivarci neanche a questo Natale. Quest'anno - gioie e tortellini!" : E' un Natale speciale per Valentina Dallari, la dj bolognese ed ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda dopo la pausa natalizia, reduce da una lunga battaglia contro l'anoressia e da una lunga permanenza all'interno di una struttura specializzata.Valentina Dallari ha trascorso il Natale in famiglia, lasciandosi andare, senza problemi, alle gioie della tavola. L'ex tronista, sempre nel ...

Uomini e Donne - tronista e corteggiatore a un passo dalle nozze. Ecco di chi si tratta : Fiori d'arancio a Uomini e Donne . Una coppia del programma di Maria De Filippi avrebbe fissato la data delle nozze, a coronamento del loro sogno d'amore, nato del dating show di Canale 5. Il ...

Uomini e Donne/ Marco Firpo : 'ho rischiato di morire durante un'intervento' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani e Rocco Fredella, ancora silenzio sui social. Intanto per la dama è in arrivo una sorpresa...

Uomini e Donne news : Andrea sogna la “magia” - poi sbotta : cos’ha fatto Teresa? : Andrea Dal Corso e Teresa Langella news, Instagram tra sogni e polemiche Andrea Dal Corso è senz’altro uno dei corteggiatori più contestati di tutto Uomini e Donne, visto che è da quando è iniziato Temptation Island che lo hanno accusato di essere lì solo per visibilità. Accuse legittime, come lo sarebbero quelle nei confronti di […] L'articolo Uomini e Donne news: Andrea sogna la “magia”, poi sbotta: cos’ha fatto ...

Uomini e Donne anticipazioni : 3 coppie si sposeranno nel 2019 : Uomini e Donne anticipazioni: ex tronisti ed ex corteggiatori che si sposeranno l’anno nuovo Il 2019 sarà un anno importante per alcune coppie di Uomini e Donne. In particolare tre, tra ex tronisti ed ex corteggiatori, hanno deciso di convolare a nozze proprio il prossimo anno. Con grande gioia di Maria De Filippi, ideatrice e […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: 3 coppie si sposeranno nel 2019 proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Valentina Dallari : “Credevo di non arrivarci a questo Natale” : Uomini e Donne: Valentina Dallari dopo la guarigione ricorda lo scorso Natale Sono ormai trascorse parecchie settimane dall’annuncio di guarigione di Valentina Dallari. È stata proprio la stessa tronista a rivelare apertamente sul suo profilo Instagram di essere finalmente uscita da quel lungo tunnel in cui si era imbattuta. I vari problemi di salute, l’anoressia […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari: “Credevo di non arrivarci a ...