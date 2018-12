Ubisoft regala un Operatore di Rainbow Six Siege | ecco come averlo fino al 31 dicembre

optimaitalia

: Ubisoft regala un Operatore di #RainbowSixSiege, ecco come averlo fino al 31 dicembre - OptiMagazine : Ubisoft regala un Operatore di #RainbowSixSiege, ecco come averlo fino al 31 dicembre - Lucamont77 : RT @VG247it: Rainbow Six Siege: Ubisoft regala a tutti un operatore - - VG247it : Rainbow Six Siege: Ubisoft regala a tutti un operatore - -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Sixha riservato un regalo natalizio ai propri giocatori.infatti ha voluto sorprendere tutti gli appassionati del giocoSixannunciando una sorprendente novità. Tutti coloro che effettueranno l’accesso al gioco durante le feste, ma entro e non oltre il 31, riceveranno in regalo dauntra quelli che sono stati rilasciati nel corso dei primi 3 anni.devi fare se sei in possesso proprio dello stessoche ti viene fornito in regalo? In questo caso avrai comunque un regalo da scartare, ma questa volta però riceverai in sostituzione ben 25.000 punti fama con cui potrai acquistare più facilmente uno dei nuovi operatori.Intanto mentre l'anno 3 diSixè terminato, il Pass Stagionale 2019 invece è già disponibile all'acquisto. Ti ricordo cheSixè disponibile in vendita per PlayStation ...