Pensione e trasferimento all’estero | obblighi e regole | come fare

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Sono sempre di più i pensionati che decidono di trasferirsidopo tanti anni di lavoro in Italia. Tenore di vita troppo alto, tasse esose, motivi familiari. Sono solo alcune delle motivazioni che potrebbero spingere i pensionati a farsi “trasferire” il trattamento previdenziale. Maper richiedere ildella? Sono trasferibili tutte le tipologie di pensioni? Si pagano maggiori tasse per chi si trasferisce?Innanzitutto bisogna precisare che per poter richiedere ildellaè necessario ottenere la residenza fiscale e quindi risiedere stabilmente nel Paese prescelto per almeno 183 giorni l’anno – circa 6 mesi – e non avere quindi né domicilio né dimora in Italia per metà dell’anno. Quindi, al fine di provare di essere fiscalmente residente, e godere così delle agevolazioni sulle ...