Ore 3.19 - trema la terra : case sventrate. Incubo terremoto alle pendici dell’Etna : Prima l’eruzione dell’Etna e la pioggia di cenere vulcanica, accompagnate da un infinito sciame sismico che dalla vigilia di Natale a ieri conta oltre mille scosse. Poi i disagi per le chiusure a singhiozzo dell’aeroporto di Catania, nei giorni affollati delle feste, proprio per la cenere. E ieri notte, alle 3,19, un forte terremoto di magnitudo 4....

Migranti - manifestarono contro le ronde dell’estrema destra al confine Italia-Francia : condannati per favOreggiamento : “Fino a quando ci saranno frontiere militari, giuridiche o economiche che mettono a repentaglio la vita di persone costrette a emigrare in cerca di una vita migliore ci saranno ‘delinquenti solidali’ come noi che li sosterranno lungo il loro viaggio”. Così Benoît Ducos, 48 anni, falegname e volontario del soccorso alpino di Briançon, commenta la condanna per “favoreggiamento all’ingresso in territorio francese di persone senza documenti” di ...