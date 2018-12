Omicidio Marcello Bruzzese | Salvini a Pesaro | Aveva chiesto di uscire dal sistema

huffingtonpost

(Di giovedì 27 dicembre 2018) "Questo signore, a cui ovviamente va un pensiero, una preghiera,già da più di due anni e mezzo didaldi protezione, vediamo che cosa non ha funzionato". Così il ministro dell'Interno al suo arrivo alla Prefettura diper il comitato dell'ordine e della sicurezza dopo l'di, fratello di un collaboratore di giustizia affiliato alla 'ndrangheta fino al 2003. "Mi risulta che la procedura fosse in corso e che ci fosse un ragionamento economico su come chiudere la partita", ha continuato Matteo. Sull'ha detto: "Sono in corso indagini, nelle quali non entro nel merito perché sono in corso analisi e rilevamenti per verificare le identità dei due responsabili e le motivazioni del crimine. Conto che possano essere resi noti prima possibile".Un messaggio poi alla criminalità ...