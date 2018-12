Manovra | battute finali | mentre le opposizioni protestano

Blastingnews

: @antonio_bordin @ladyonorato @evavola @Rinaldi_euro @valy_s @ValeMameli @oinot49 @AndFranchini @GhitaIacono… - joepie1976 : @antonio_bordin @ladyonorato @evavola @Rinaldi_euro @valy_s @ValeMameli @oinot49 @AndFranchini @GhitaIacono… - josephselly : RT @Silvestroninews: La #manovra finanziaria mette il #bavaglio all'#informazione libera e a quella locale a favore dei grandi gruppi edito… - dobermann671 : RT @Silvestroninews: La #manovra finanziaria mette il #bavaglio all'#informazione libera e a quella locale a favore dei grandi gruppi edito… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Oggi lasarà discussa in Commissione Bilancio,già da stasera dovrebbe arrivare alla Camera. Ultimedunque per la tanto discussache, a meno di imprevisti, dovrebbe essere approvata entro il 29 dicembre. Intanto letentano un ricorso per bloccare quella che, a loro dire, è unapericolosa e priva di legittimità.Obiettivo del governo quasi raggiunto: lastasera alla Camera Ladel governo è ormai a un passo dalla definitiva approvazione. Questa sera, a meno di arresti inattesi, arriverà in Aula alla Camera, dopo essere stata discussa all'interno della commissione Bilancio. Dunque, tra domani e sabato 29 dicembre dovrebbe ricevere l'approvazione definitiva. Il leader dei 5Stelle, Luigi Di Maio, ha affermato che per la prima volta si vede nei palazzi del potere unadalla parte del popolo e dei cittadini, e che ...