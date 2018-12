L’ultimo aggiornamento ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 non include l’Adoptable

AlL’ultimo grido Huawei Mate 20 Pro : a Natale con l’aggiornamento B153 : Un Natale col botto per tutti i possessori di Huawei Mate 20 Pro, che a cavallo di queste ore si è reso protagonista di alcune segnalazioni in merito all'arrivo di un nuovo aggiornamento software, contraddistinto dalla sigla '9.0.0.153(C432E10R1P16)' e destinato agli esemplari no brand Italia. L'unica novità che realmente spicca è l'inclusione della patch di sicurezza di dicembre 2018, per una maggiore protezione del sistema operativo (come ...