L' Inter fa festa al 91' con Lautaro Martinez | Napoli al tappeto 1-0

"Nessuno si lascia a Natale!" La Provincia di Lecce vieta a tutti di Interrompere le storie d'amore nei giorni di festa : "Nessuno si lascia a Natale". Il consiglio a non interrompere le storie d'amore nei giorni di festa arriva dal Presidente della Provincia di Lecce.

Caso Nainggolan all’Inter - il retroscena : “durante la festa di Natale…” : L’Inter non sta di certo attraversando un buon momento, il club nerazzurro è reduce dalla brutta eliminazione in Champions League mentre nell’ultimo match di campionato ha dovuto fare i conti con il pareggio contro il Chievo. Nelle ultime ore è scoppiato il Caso Nainggolan, provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore per comportamenti non proprio consoni ad un professionista, nelle ultime ore novità importanti ...

Al 91' Pellissier rovina la festa all'Inter : L'Inter si illude sul campo del Chievo ma un gol nel recupero del solito, intramontabile Pellissier la riporta con i piedi per terra. La sfida del Bentegodi finisce 1-1. Il ritorno al gol di Perisic ...

Wanda Nara provoca ancora l'Inter : palloncini bianconeri alla festa del figlio : Wanda Nara provoca, l'Inter risponde. Piero Ausilio e Beppe Marotta, in modi differenti, hanno risposto alle parole di fuoco della bella argentina, moglie e agente di Mauro Icardi capitano e bomber ...

Pernigotti - manifestazione di Interesse da un fondo indiano : Avvicendamento alla presidenza in casa Pernigotti , nel pieno delle manovre in corso sul destino dell'azienda che la proprietà turca dei fratelli Toksoz ha annunciato di voler chiudere. Dopo le ...

Spoiler Il Segreto : la festa di Severo Interrotta dall'arrivo di Fernando : Lunedì 24 dicembre comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 28 dicembre svelano che il capomastro Mauricio vuole convincere Fernando a non sabotare le nozze tra Severo e Irene. Il rivale di Francisca Montenegro decide di rassicurare il Santacruz che non ...

Da X Factor alla festa di Natale dell’Inter - Martina Attili tra fuorigioco ed ironia : “sempre e comunque forza Roma!” [VIDEO] : Martina Attili simpatica ed esilarante alla festa dei giovanissimi dell’Inter: la cantante, protagonista di X-Factor 12, divertente sui social Dopo la festa di Natale per la prima squadra dell’Inter, ieri sera è stato il turno dei giovani nerazzurri di festeggiare tutti insieme in clima natalizio. Se i più grandicelli hanno potuto ascoltare la voce soave di Elisa Toffoli, i più giovani invece sono stati intrattenuti da diversi ...

Festa di Natale Inter – C’è anche Belen - la Rodriguez se la ride : Paolo Bonolis esilarante alla presentazione di Elisa [VIDEO] : Paolo Bonolis esilarante nella presentazione di Elisa Toffoli: alla Festa di Natale dell’Inter tanto spazio per il divertimento e le risate E’ andata in scena ieri sera a Milano la cena natalizia dell’Inter: in tantissimi in sala dai giocatori della prima squadra ai dirigenti, senza dimenticare però tanti tifosi nerazzurri vip. Presentatori, cantanti e showgirl, in tantissimi hanno partecipato alla Festa di Natale ...

Inter Christmas Magic - alla festa protagoniste le Wags : Wanda Nara sfoggia una scollatura ‘pericolosa’ [GALLERY] : Wanda Nara e le altre Wags nerazzurre protagoniste dell’Inter Christmas Magic: il party organizzato a Milano è stato un vero e proprio successo alla festa organizzata in occasione del 110° anniversario dell’Inter sono accorsi proprio tutti i calciatori nerazzurri con mogli, fidanzate e compagne al seguito. All’Inter Christmas Magic, dopo una cena golosa ed un’esibizione canora di Elisa, c’è stato spazio anche ...

Inter - festa di Natale : l’attaccante Icardi allo scoperto dopo il caos scatenato da Wanda Nara [FOTO e VIDEO] : “Sono a casa mia qua, è il sesto anno che facciamo questa festa di Natale. Sono molto contento di trovare tutta la gente che durante l’anno magari non vediamo. Un saluto a tutti e Forza Inter”: sono le parole dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi al canale Twitter dell’Inter. Un saluto ai tifosi da parte del capitano che si trova indirettamente al centro delle polemiche per il suo rinnovo contrattuale. ...

Salvini a festa ultrà - Silp Cgil : “Se agente fa la stessa cosa subisce una sanzione disciplinare”. Pd annuncia Interrogazione : Se un poliziotto ‘comune’, di quelli che ogni giorno “rischiano la vita in strada per difenderci”, come direbbe Matteo Salvini, avesse salutato e stretto la mano a un capo ultrà che ha patteggiato per un anno e mezzo per droga “sarebbe già stato sanzionato”. Il giorno dopo la partecipazione del ministro dell’Interno alla festa per i 50 anni della Curva Sud del Milan con il saluto a Luca Lucci, figura ...

Inter - Lautaro Martinez e Mauro Icardi : che coppia alla festa di compleanno di Wanda Nara : Sono passati soli due giorni dalla sconfitta dello Stadium, che ha condannato l'Inter al quarto ko in campionato e a un terzo posto che dista ben 14 punti dalla Juventus capolista e 6 dal Napoli ...

Icardi nella bufera - tifosi dell’Inter furiosi : l’attaccante troppo ‘allegro’ alla festa di Wanda Nara [VIDEO] : Wanda Nara festeggia il compleanno e l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi si scatena portando alla reazione da parte dei tifosi nerazzurri. Sono appena passate 24 ore dalla sconfitta nella gara di campionato dell’Inter contro la Juventus e l’attaccante ‘festeggia’, non sono mancate le critiche sui social negli ultimi minuti. Buona prestazione per la squadra di Luciano Spalletti che nel primo tempo aveva impensierito la retroguardia ...