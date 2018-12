Kimi Raikkonen omaggiato da Shell per il suo addio alla Ferrari

F1 - Raikkonen lascia la Ferrari : il ‘regalo’ dello sponsor Shell per Kimi è di quelli speciali [VIDEO] : Lo sponsor della scuderia del Cavallino ha voluto omaggiare Kimi Raikkonen, in procinto di diventare ufficialmente un pilota dell’Alfa-Sauber Pochi giorni ancora e Kimi Raikkonen diventerà ufficialmente un pilota dell’Alfa-Sauber, visto che il contratto con la Ferrari scadrà il 31 dicembre 2018. Dal primo gennaio, il finlandese comincerà un nuovo capitolo della propria vita sportiva, provando a vincere l’ennesima sfida di ...

F1 – Il bizzarro arrivo di Babbo Natale a casa Raikkonen : i figli di Kimi fremono [FOTO E VIDEO] : Kimi Raikkonen e l’insolito arrivo di Babbo Natale a casa sua: i figli del pilota finlandese attendono alla finestra i propri doni Kimi Raikkonen e la sua famiglia dai social augurano buone feste a tutti e rendono partecipi i follower dell’arrivo di Babbo Natale nella loro splendida casa. I piccoli figli del pilota finlandese attendono alla finestra la consegna dei regali che però è ‘gestita’ in una maniera davvero ...

F1 - quanto entusiasmo per Raikkonen : da brividi l’ultimo giorno a Maranello per Kimi [VIDEO] : Il pilota finlandese ha salutato il mondo Ferrari nel corso di una cerimonia andata in scena ieri a Maranello Si è consumata ieri l’ultima giornata di Kimi Raikkonen a Maranello, il pilota finlandese ha partecipato ad una cerimonia organizzata dalla Ferrari per chiudere la stagione 2018. Il driver di Espoo ha scelto di ripartire dall’Alfa-Sauber, lasciando il Cavallino per far posto a Charles Leclerc, indicato come suo ...

F1 - Wolff bacchetta la Ferrari dopo l’addio di Raikkonen : “Kimi è formidabile - con il suo addio…” : Il team principal della Mercedes ha parlato del passaggio di Raikkonen all’Alfa-Sauber, esprimendo il proprio punto di vista Nella prossima stagione, Kimi Raikkonen guiderà l’Alfa-Sauber insieme a Giovinazzi, interrompendo dopo cinque anni la sua collaborazione con la Ferrari. Iceman ha deciso di tornare alle origini, accettando la proposta di Vasseur e rimanendo così in Formula 1 per altri due anni, periodo che coincide con la ...

F1 – Il dietro le quinte dello scambio di casco tra Raikkonen e Vettel è esilarante : Kimi sorprendente [VIDEO] : Kimi Raikkonen non si smentisce mai: la battuta durante la foto con Vettel è esilarante. Il finlandese sorprendente Festa Ferrari ieri a Maranello: Raikkonen e Vettel sono stati protagonisti di una grande serata in compagnia di tutto lo staff della Scuderia Ferrari per salutare la vecchia stagione e dare il benvenuto a quella nuova , nonostante qualche cambiamento. Il tedesco infatti non avrà più come compagno di squadra il ...

F1 - Kimi Raikkonen scambia il casco con Sebastian Vettel : “Bello lavorare con te”. L’addio alla Ferrari alla festa di Natale : Ultima apparizione a Maranello per Kimi Raikkonen che ha ufficialmente salutato la Ferrari. L’addio definitivo è avvenuto in occasione della festa di Natale che si è tenuta proprio oggi nella sede centrale del Cavallino Rampante. Il finlandese ha voluto ringraziare tutti i collaboratori con cui ha lavorato nella sua doppia avventura in Rosso, culminata con la conquista del Mondiale 2007 (ultimo trionfo iridato della casa nella categoria ...

F1 – Il rispetto sopra ogni cosa - Kimi Raikkonen omaggia Vettel : ‘l’addio’ al tedesco è da applausi [FOTO] : Kimi Raikkonen in Italia per un’ultima visita in casa Ferrari: l’omaggio a Sebastian Vettel è da applausi Ancora qualche piccolo momento in casa Ferrari per Kimi Raikkonen prima di immergersi del tutto nella sua nuova avventura con l’Alfa Sauber Romeo. Il pilota finlandese ha già trascorso la cena natalizia con la sua nuova squadra, ma è volato oggi in Italia per un ultima visita a Maranello, dove ha incontrato anche il ...

F1 - l’Alfa-Sauber già entusiasta di Kimi Raikkonen : il commento di Vasseur è… ‘celestiale’! : Il team principal ha parlato delle prime settimane di lavoro con Raikkonen, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo L’avventura di Raikkonen in Alfa-Sauber è già cominciata, il finlandese si è già fatto vedere più volte in fabbrica ad Hinwil per seguire da vicino lo sviluppo della monoposto. Un comportamento esemplare quello del finlandese, che punta a migliorare ulteriormente il livello del team, continuando a scalare la ...

F1 – C’è una renna in casa Raikkonen? No! E’ Kimi : il finlandese immerso nello spirito natalizio [VIDEO] : Kimi Raikkonen sempre più social e… comico: il pilota finlandese in un euforico spirito natalizio con maglione di Natale e campanellino Kimi Raikkonen è stato protagonista indiscusso nelle ultime settimane per il suo show ai FIA Prize Awards, dove è stato ripreso in uno stato di leggera ma evidente ubriachezza, tra lo stupore e le risate dei colleghi e dei tifosi. Il pilota finlandese, che quest’anno ha chiuso il suo capitolo ...

I 10 momenti più belli di Kimi Raikkonen in Ferrari [ VIDEO ] : Condividi su Facebook Condividi su Twitter > > > > Kimi Raikkonen ha trascorso otto stagioni alla Scuderia Ferrari , collezionando 10 vittorie e, naturalmente, il trionfo del Campionato del Mondo F1 2007. In questo VIDEO qui sotto, i 10 momenti più belli di Raikkonen con la Ferrari. Top 10 Kimi Raikkonen Moments at Ferrari Tutti i VIDEO ufficiali di Formula1.com non possono essere visti ...

F1 – Dal rapporto con Raikkonen alle ambizioni per il 2019 - Giovinazzi euforico : “Kimi? Ai test ho parlato con lui come mai in precedenza” : Antonio Giovinazzi carico e motivato in vista della stagione 2019 di F1: l’italiano dell’Alfa Romeo Sauber vuol far bene sin da subito Serata di gala e premiazioni ieri al Garage Italia di Milano: Autosprint ha assegnato i suoi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 al termine di una stagione emozionante ed appassionante. Presente alla serata milanese anche Antonio Giovinazzi, che dal prossimo anno sarà un pilota di F1 a tutti ...

F1 – Raikkonen ubriaco ai FIA Prize Giving - le immagini inedite del ‘delirio alcolico’ di Kimi [VIDEO] : Raikkonen e le immagini della sua sbronza ai FIA Prize Giving hanno fatto il giro del mondo, ma ecco sputare nuovi video inediti dell’allegra serata di Kimi Kimi Raikkonen ha dato spettacolo ai FIA Prize Giving. I video che hanno visto barcollare e delirare il pilota di Formula Uno hanno proprio fatto il giro del mondo dopo la serata di gala a San Pietroburgo. Ora però nuove immagini inedite della sbronza dell’ex ferrarista ...

