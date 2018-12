Juventus | recuperato Bernardeschi | contro la Sampdoria tornano Cristiano Ronaldo e Pjanic

Juventus - ripresi gli allenamenti di Ronaldo e compagni : Khedira recuperato : Nel pomeriggio la Juve è rientrata alla Continassa e Cristiano Ronaldo e compagni hanno ripreso ad allenarsi in vista della partita contro la Roma. I bianconeri si sono ritrovati dopo due giorni di riposo e hanno così messo nel mirino il match di sabato. Quella contro la Roma sarà la prima di tre sfide in sette giorni per la Juventus e per questo motivo è possibile che Massimiliano Allegri possa fare alcuni cambi. Lo stesso tecnico livornese ...

Juventus - Alex Sandro recuperato per lo Young Boys : le probabili formazioni : Quattordici vittorie su quindici in campionato e otto punti di vantaggio sul Napoli secondo. Sul fronte serie A, per il momento, Allegri può dormire sonni tranquilli e concentrare così le sue ...

Juventus - Alex Sandro infortunato : salterà la Fiorentina. Bernardeschi recuperato - Emre Can torna a correre : ... nei prossimi giorni si sottoporrà a sedute di fisioterapia, ma in ogni caso non sarà convocato per la trasferta di Firenze di sabato 1 dicembre alle ore 18.00, esclusiva Sky Sport Serie A,. Chi ...

Juventus-Spal - le probabili formazioni : Pjanic recuperato - davanti Ronaldo e Mandzukic : Domani alle 18 andrà in scena all’Allianz Stadium il match valevole per la tredicesima giornata di campionato. Allegri e il futuro —> la risposta del tecnico bianconero La Juventus cerca altri record, ossia l’ennesima imbattibilità. Sarebbe infatti un altro record rimanere in vetta alla classifica ancora da imbattuti dopo 13 giornate e, con tutto il […] L'articolo Juventus-Spal, le probabili formazioni: Pjanic ...

Milan-Juventus oggi online su Sky Go : formazioni - Higuain recuperato : Stasera, alle ore 20.30, si disputera' il big match Milan-Juventus. Il posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A si giochera' allo Stadio San Siro di Milano dove sono attesi oltre 70.000 spettatori. I rossoneri sono reduci dalla vittoria in trasferta contro l'Udinese, match terminato 0-1 con gol di Romagnoli nei minuti di recupero. La squadra bianconera [VIDEO], invece, nell'ultima gara di campionato disputata ha battuto in ...