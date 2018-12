eurogamer

: Il catalogo di Xbox Game Pass accoglie a sorpresa anche Life is Strange: Before the Storm. #XboxGamePass - Eurogamer_it : Il catalogo di Xbox Game Pass accoglie a sorpresa anche Life is Strange: Before the Storm. #XboxGamePass - Investireoggi : Xbox Game Pass, i titoli aggiunti in catalogo nel mese di gennaio - brema82 : Life is Strage: Before the Storm disponibile su Xbox Game Pass. Catalogo sempre più ricco, messo subito in download. ?? -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Dicembre, per gli abbonati a, è stato davvero un mese stellare. Negli ultimi 30 giorni Ildel servizio si è arricchito di perle come Below, Ashen e Mutant Year Zero (tutti e tre neldal loro day one) madi Hellblade: Senua's Sacrifice, PES 2019 e Ori and the Blind Forest.Sembra però che le sorprese non esitino a cessare. Se il primoisera stato aggiuto alsolo qualche giorno fa, tocca ora al suo prequel,isthe. Il gioco ha fatto il suo ingresso nelsenza che Microsoft ne anticie l'arrivo, una sorta diche farà sicuramente felici coloro che aspettavano di giocare al titolo sviluppato da Deck Nines.theè la ciliegina sulla torta di un mese incredibile per gli abbonati. In un post su Resetera, alcuni utenti hanno fatto una lista di tutte le nuove aggiunte di ...