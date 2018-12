Highlights Inter-Napoli 1-0 | VIDEO | gol e sintesi Espulso Koulibaly | Lautaro Martinez

Gol Serie A calcio - VIDEO e Highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

Pagelle Inter-Napoli 1-0 : Highlights e tabellino del match : INTER NAPOLI Pagelle- Spalletti, come noto, rinuncia a Nainggolan, fuori rosa a causa di problemi disciplinari in una situazione in cui l’Inter è chiamata ad una pronta prova di riscatto dopo il leggero passo falso della sfida contro il Chievo. Un pareggio che ha complicato in maniera importante la rincorsa alla Champions League dei nerazzurri, fermi al […] L'articolo Pagelle Inter-Napoli 1-0: highlights e tabellino del match ...

Highlights Chievo-Inter 1-1 VIDEO - gol e sintesi della partita. Pellissier risponde nel recupero a Perisic : Una partita all’ultimo respiro. 1-1 allo Stadio “Bentegodi” di Verona tra Chievo e Inter. I nerazzurri, in vantaggio nel primo tempo grazie ad una rete di Ivan Perisic non sono riusciti a mantenere il vantaggio, subendo la sorprendente marcatura del fanalino di coda di questo campionato firmata da Sergio Pellissier. E così gli uomini di Luciano Spalletti perdono punti importanti dal Napoli secondo e debbono guardarsi alle ...

Chievo-Inter : Pagelle - Highlights e tabellino del match : CHIEVO INTER Pagelle – Luciano Spalletti ha bisogno di rimettere in moto la propria squadra. La vittoria di San Siro con l’Udinese ha mosso la classifica ma la prestazione ha lasciato molto a desiderare. All’orizzonte c’è il big match di Santo Stefano con il Napoli di Carlo Ancelotti, non c’è tempo per gli esperimenti. Il […] L'articolo Chievo-Inter: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie ...

Inter-Udinese 1-0 : Pagelle - Highlights e Tabellino del match : INTER UDINESE Pagelle – L’Inter supera dell’eliminazione dalla Champions League e battendo l’Udinese. Una gara restata in bilico fino alla fine, con gli uomini di Nicola che sono andati vicini al gol dello 0-1 nei primi minuti della seconda frazione di gioco. Tutto però si decide nel momento in cui Fofana prende la palla con […] L'articolo Inter-Udinese 1-0: Pagelle, Highlights e Tabellino del match proviene da Serie A ...

Highlights Inter-PSV 1-1 : Pagelle e tabellino del match : INTER PSV FORMAZIONI UFFICIALI – L’Inter di Spalletti era obbligata a vincere, ma così non succede. Asamoah in difesa perde palla sul pressing di Bergwijn, che si accentra e mette in mezzo il pallone per Lozano, che di testa supera Handanovic per il vantaggio PSV. Nel secondo tempo l’Inter riparte in attacco e, dopo numerosi tentativi, […] L'articolo Highlights Inter-PSV 1-1: Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Highlights Inter-PSV Eindhoven 1-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Icardi non basta - nerazzurri eliminati : L’Inter ha pareggiato contro il PSV Eindhoven per 1-1 e non è così riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri dovevano vincere visto il pareggio tra Barcellona e Tottenham, sono passati in svantaggio a causa del gol di Lozano scaturito da un errore di Asamoah ma poi una grande incornata di Icardi su assist di Politano aveva rimesso in carreggiata i ragazzi di Luciano Spalletti. ...

