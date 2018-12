Gioca con noi | vota talento e passione

Inter-Napoli condizionata - ma gli azzurri non hanno Giocato bene : Prologo Squadre in campo a Santo Stefano, atto rivoluzionario del calcio italiano. Napoli di scena a Milano, Ancelotti manda in campo Meret, finalmente pronto (evidentemente) per le grandi sfide. In attacco Milik fa coppia con Insigne, Zielinski e Ruiz con Hamsik e Allan in mediana, Callejon in versione terzino destro. A sinistra, Mario Rui preferito a Ghoulam. Nel pomeriggio, lo “sfogo” di Mr. Allegri, insensato, inopportuno, privo di alcun ...

Brasile - marcia indietro Maicon : tornerà a Giocare col Criciuma : Maicon ci ripensa: a 37 anni, il brasiliano ha deciso di tornare a giocare. L’esterno ex Inter e Roma ha firmato un contratto con il Criciuma, squadra della Serie B verdeoro, e guadagnerà in base al numero delle partite giocate e delle reti segnate. L’accordo, annuale, riflette il desiderio del giocatore di chiudere la carriera nel club in cui mosse i primi passi da professionista, prima di trasferirsi al Cruzeiro e poi in ...

Hanno svaligiato la casa di Thiago Silva mentre Giocava contro il Nantes : Non solo i tifosi tenevano d'occhio il beniamino Thiago Silva in campo con la sua squadra, il Psg, contro il Nantes ma anche i ladri: erano infatti in campo anche loro...ma a casa sua. L'abitazione parigina del centrale brasiliano ieri sera è stata così svaligiata e il bottino, secondo una fonte della polizia che ha confermando la notizia dell'avvenuto furto data dal quotidiano L'Equipe, e' stimato in ...

Calciomercato : Maicon torna a Giocare nella Serie B brasiliana : Calciomercato Campeonato Brasileiro Série B: Maicon torna a giocare. A 37 anni, uno degli eroi del Triplete con l’Inter nel 2010, vestirà la maglia del Criciuma.Calciomercato Criciuma Maicon. Lo abbiamo ammirato per sei anni con la maglia dell’Inter, con la quale ha vinto quattro scudetti, e in due con quella della Roma. Stiamo parlando di Maicon Douglas Sisenando, meraviglioso terzino brasiliano che ha deciso di ritornare a giocare ...

Guzzetti e il raddoppio dell'Ires : 'Non si Gioca con la povertà' : Ma ciò che più stupisce Guzzetti è l'atteggiamento del governo: «Alla giornata mondiale del risparmio il ministro dell'Economia ha dichiarato pubblicamente che sarebbe stato rifinanziato per i ...

Gattuso dopo Frosinone-Milan : 'Manca tranquillità. Io il primo responsabile'. Con la Spal si Gioca la panchina : ... "Crisi? Penso che dobbiamo partire dal fatto che è inaccettabile giocare un primo tempo come quello fatto da noi a Frosinone " le parole dell'allenatore rossonero a Sky Sport- abbiamo perso tutte le ...

Calciomercato - Maicon torna a Giocare : firma col Criciuma in Serie B brasiliana : Due anni più tardi l'intuizione dell' Inter , che lo ha prelevato dal club del Principato: con i nerazzurri Maicon si è imposto come il terzino destro più forte del mondo, rendendosi protagonista di ...

Thiem : 'Contro Nadal ho capito di poter Giocare alla pari con tutti' : Poi nei quarti di finale contro Rafa ho giocato uno dei migliori match di sempre, ed è stato molto importante perché ho capito di poter giocare con i migliori giocatori al mondo per cinque anno e ...

Kevin Spacey è tornato e Gioca con Frank Underwood : ‘Finora non mi avete visto morire’ : Let me be Frank, un gioco di parole che in inglese suona come l’italiano “Lasciatemi essere franco”, ma anche “Lasciatemi essere Frank (Underwood)”, il personaggio di House of Cards che ha abbandonato forzatamente dopo la quinta stagione a causa delle accuse di molestie. Ora Kevin Spacey – ad un anno dallo scandalo – torna con un video su Youtube e si difende dalle accuse di molestie sessuali ...

Juventus - festeggiamenti della vigilia di Natale sui social per i Giocatori bianconeri : Ieri, dopo l'allenamento mattutino, i giocatori della Juve sono tornati nelle loro case per iniziare i preparativi per la vigilia di Natale. Molti bianconeri hanno trascorso la festività natalizia con i loro cari e hanno condiviso le immagini sui social. I calciatori della Juventus hanno colto l'occasione per fare gli auguri a tutti i loro tifosi e hanno anche mostrato come stavano festeggiando. In particolare Cristiano Ronaldo si è messo in ...

Allegri : 'Contro l'Atalanta Ronaldo non Gioca - a marzo deve essere al top' : 'Domani è importante arrivare bene a livello mentale, altrimenti faremmo un regalo all' Atalanta ', ha spiegato il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport. 'Affrontiamo una squadra fisica e ...

LeBron James risponde alle accuse di tampering : “vorrei Giocare con tutti i big della lega! Ho rispettato le regole” : LeBron James risponde alle accuse di tampering nei suoi confronti e risponde per le rime alle recenti polemiche in merito alle dichiarazioni rilasciate su Anthony Davis Nei giorni scorsi LeBron James aveva apostrofato con le parole “fantastico” e “incredibile” il possibile arrivo di Anthony Davis ai Lakers. Niente di più di un rumor di mercato, relativo ad un giocatore ancora sotto contratto con i Pelicans. Dichiarazioni che, secondo ...

Migliaia di spettatori stanno guardando gli streamer su Twitch che attendono di Giocare a un titolo che continua a essere rinviato : Migliaia di persone stanno guardando gli streamer su Twitch in attesa di giocare a un gioco che continua a essere rinviato.Atlas è risultato il sesto videogioco più popolare su Twitch con 31.576 spettatori e, come saprete, si tratta del nuovo gioco di Studio Wildcard, lo sviluppatore di Ark. È un MMO di sopravvivenza a tema pirata progettato per ospitare 40.000 giocatori simultanei nello stesso mondo.Come riporta Eurogamer.net, Atlas doveva ...

