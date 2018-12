: Breaking News #Ferisce e segrega la fidanzata incinta - Cyber_Feed : Breaking News #Ferisce e segrega la fidanzata incinta - NotizieIN : Ferisce e segrega la fidanzata incinta - TelevideoRai101 : Ferisce e segrega la fidanzata incinta -

Ha picchiato, ferendola con un cacciavite, e ha tentato di strangolare laperché negava di essere infedele. Poi l'ha colpita in testa con una pinza di ferro e l'ha tenuta chiusa in un albergo per giorni privandola del cellulare. E' accaduto a Forlì a una ragazza di 29 anni. L'uomo, un marocchino coetaneo, è stato arrestato per lesioni pluriaggravate e porto di oggetti atti a offendere. La vicenda è emersa quando la ragazza è ricorsa alle cure dell'ospedale.(Di giovedì 27 dicembre 2018)