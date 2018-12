Dipendente disabile viene ricoverato e la ditta lo aspetta

«Legittimo il licenziamento della Dipendente Ikea con il figlio disabile a carico» : Non è stato un comportamento discriminatorio il licenziamento di Marica Ricutti, l’ex dipendente Ikea con un figlio a carico disabile. Anche in appello, il giudice del lavoro, Silvia Ravazzoni, boccia l’impugnazione della donna, finita sulle prime pagine della cronaca, oltre un anno e mezzo fa, per un licenziamento che aveva scosso l’opinione pubbl...