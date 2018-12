Cori Koulibaly | per la Procura Figc Inter-Napoli era da sospendere

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Ai microfoni dell'Ansa, Giuseppe Pecoraro ha esposto la posizione dellain merito airazzisti indirizzati ieri sera anel corso di: "Per me la partita andava sospesa per irazzisti verso, e infatti gli uomini dellahanno segnalato ai funzionari dell'ordine pubblico e al quarto uomo che la squadra partenopea chiedeva lo stop". E aggiunge: "La decisione non spetta a noi ma all'ordine pubblico d'intesa con l'arbitro. Per quel che ci riguarda, è in corso la comunicazione dell'accaduto al giudice sportivo".