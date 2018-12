A Porto Santo Stefano si aspetta il 2019 con la musica gitana dei Gipsy Gold

Lory Del Santo a Verissimo - dal Grande Fratello Vip al figlio morto e al rapPorto con il fidanzato : «Non mi pento di nulla» : 'Non mi pento di nulla, certo è stata una lotta cercare di apparire sempre carina e perfetta. Non volevo rattristare o condizionare i miei compagni, al contrario, volevo mostrare un lato di me comico ...

Portogallo - il Ct Santos perde le staffe : “basta parlare di Cristiano Ronaldo” : Cristiano Ronaldo fa discutere in Portogallo, tanto che il Ct portoghese Santos ha chiesto di smetterla con le numerose domande su CR7 Il motivo dell’assenza di Cristiano Ronaldo fa molto discutere in Portogallo, tanto da scatenare numerose domande da parte dei giornalisti al Ct portoghese Santos. Il tecnico ha sbottato all’ennesima domanda sul calciatore della Juventus: “Nessuno può avere dubbi sul fatto che CR7 ci sostenga e ...

Portogallo - il c.t. Santos : "Basta con Ronaldo. Siamo forti anche senza" : All'ennesima domanda il c.t. del Portogallo, Fernando Santos, è sbottato. Il Portogallo è stata l'unica Nazionale a qualificarsi con una giornata d'anticipo alle Final Four di Nations League eppure si ...

Italia-Portogallo - Santos : “Gara molto più difficile di quello che pensavo” : Italia-Portogallo, LE PAROLE DEI CT – Anche Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha commentato la partita di Nations League pareggiata dalla Nazionale per 0-0 pochi minuti fa contro l’Italia. LEGGI ANCHE: Italia-Portogallo, Bonucci: “Con Mancini siamo ripartiti” Italia-Portogallo, Santos: “Giocata un’ottima partita” Queste le parole del ct dei lusitani: “C’è grande ...

Italia-Portogallo - le probabili formazioni di Mancini e Fernando Santos : Italia-Portogallo – A circa un anno dallo spareggio per i Mondiali di Russia 2018 pareggiato per 0-0 a San Siro che hanno segnato l’eliminazione a Russia 2018 in virtù della sconfitta per 1-0 dell’andata, l’Italia si ritrova domani a giocare a San Siro contro il Portogallo in Nations League avendo l’occasione di potersi rifare in […] L'articolo Italia-Portogallo, le probabili formazioni di Mancini e Fernando Santos ...

Portogallo - Fernando Santos ammette : per ora Cristiano Ronaldo non tornerà in Nazionale : Portogallo, Fernando Santos dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo ancora per un po’, l’incognita sul suo ritorno ancora non è stata sciolta “Quando torna CR7? A Marzo vedremo. È il migliore del mondo, è importante che lo dimostri sempre e che sia fatta giustizia affinché vinca lui il Pallone d’Oro. Adesso però siamo concentrati su questa partita e speriamo di ottenere una vittoria“. Il tecnico del ...

Portogallo - Santos apre a CR7 e avverte : "A marzo vedremo. Italia? Cresciuta tanto - vogliamo arginarli" : È il miglior giocatore del mondo, solo questo basta. L'importante è che lui dimostri di essere il migliore, speriamo sia fatta giustizia e che vinca il Pallone d'oro". Nonostante i due risultati su ...

Italia Portogallo - Fernando Santos : 'Azzurri molto diversi dall'andata. Cristiano Ronaldo torna a marzo? Vedremo' : Cristiano è il migliore del mondo e merita il Pallone d'Oro . Ora siamo solo concentrati sull'Italia".

Portogallo - Santos : 'Torna Ronaldo? Forse a marzo... E merita il Pallone d'Oro!' : MILANO - Per ora se lo godono la Juventus e Massimiliano Allegri , che anche in questi giorni può lavorare con lui alla Continassa in sedute piuttosto intime e ristrette visto il gran numero di ...

Portogallo - Fernando Santos : 'CR7 torna in nazionale? A marzo vedremo : 'A marzo vedremo'. Così il ct del Portogallo Fernando Santos sulla possibilità che Cristiano Ronaldo torni in nazionale quando a marzo inizieranno le qualificazioni agli Europei 2020. 'È il migliore ...

Portogallo - giallo Cristiano Ronaldo : il ct Fernando Santos lo esclude nonostante la pre-convocazione : nonostante la pre-convocazione ricevuta nei giorni scorsi, il ct del Portogallo ha deciso di non chiamare Cristiano Ronaldo per le gare con Italia e Polonia Fernando Santos spiazza tutti e, dopo la pre-convocazione inviata a Cristiano Ronaldo nei giorni scorsi, ha deciso di non chiamarlo per le gare di Nations League che il Portogallo giocherà contro Italia e Polonia. Una scelta alquanto strana quella del commissario tecnico portoghese ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo e il dramma del rapPorto con mamma : 'Quando mi è venuto il ciclo - lei...' : Lory Del Santo ha intrattenuto più volte nella casa del Grande Fratello Vip i suoi compagni di avventura con aneddoti divertenti sulla sua vita ma non è sempre stato tutto rosa e fiori per l'attuale ...