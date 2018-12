Un affascinante tuffo nel passato lungo 27 anni con la versione NES mai pubblicata di

eurogamer

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Guardare neldel nostro medium preferito è sempre estremamente interessante, soprattutto quando si riportano alla luce dei cimeli e dei progetti spariti nel nulla pero addirittura per decenni. In questo particolare caso andiamo indietro di ben 27Forse non tutti lo sapranno ma l'iconico SimCity sarebbe dovuto uscire anche su NES e non solo sul SuperNintendo. Questo porting era effettivamente in sviluppo dato che le versioni per NES e SNES vennero entrambe annunciate nel 1991. Tuttavia il primo sparì sostanzialmente nel nulla fino a quando lo scorso anno una cartuccia prototipo non comparì al Portland Retro Gaming Expo.Come segnalato da Engadget, la Video Game History Foundation ha ottenuto una copia digitale di questo prototipo e Frank Cifaldi ha deciso di raccontarci la storia di questo progetto perduto all'interno di un imperdibile video che potete trovare qui ...