ilfattoquotidiano

: Spagna e Messico, i rapporti economici crescono sempre di più. E il merito è anche di Trump - italianaradio1 : Spagna e Messico, i rapporti economici crescono sempre di più. E il merito è anche di Trump - ilfattoblog : Spagna e Messico, i rapporti economici crescono sempre di più. E il merito è anche di Trump - Cascavel47 : Spagna e Messico, i rapporti economici crescono sempre di più. E il merito è anche di Trump -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)più pesos messicani si convertono in euro attraverso un canale privilegiato, il mercato spagnolo. Ilnon è più il Paese di un tempo, attendista in economia, più propenso a riporre fiducia negli investimenti stranieri che a stimolare l’imprenditoria interna. Non è più il Paese con unico motore propulsivo incentrato sugli idrocarburi, raffinati dal colosso statale Pemex. Molto è cambiato nell’ultimo decennio. I pesos hanno preso la strada dell’Europa, un deciso programma di export e di investimenti ha fatto delil primo Paese sudamericano nell’economia spagnola, superando di gran lunga il Brasile. Gli utili raggiunti dalle imprese messicane presenti inraggiungono numeri importanti, quasi 20 miliardi di euro, pari all’intero Pil generato nella regione Navarra o in Extremadura.Solitamente i flussi commerciali tra la penisola ...