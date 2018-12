: Russia, testato missile ipersonico - TelevideoRai101 : Russia, testato missile ipersonico - Presidium__ : RT @Adri19510: Un aliante atomico ipersonico. Putin, avvertimento al mondo: testato oggi, colpisce ovunque - Adri19510 : Un aliante atomico ipersonico. Putin, avvertimento al mondo: testato oggi, colpisce ovunque -

Il presidente russo Putin ha presenziato al test, coronato da successo, della nuova arma nucleare a "planata ipersonica" Avangarde.Lo comunica il Cremlino Avangard, lanciato con unvettore intercontinentale, è in grado di trasportare più testate atomiche (in grado di colpire diversi bersagli),e di planare come un aliante a grande altitudine, slittando sugli strati più densi dell'atmosfera a 20 volte la velocità del suono.Può colpire obiettivi lontani (gittata 5.800 km),senza essere intercettato dai sistemi anti.(Di mercoledì 26 dicembre 2018)