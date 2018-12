Roma | tris al Sassuolo | i giallorossi vincono e convincono

Tris della Roma all'Olimpico : Dopo il ko allo Stadium contro la Juventus, la Roma torna al successo all'Olimpico e supera 3-1 il Sassuolo . A decidere la sfida valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A i gol nel ...

Roma-Sassuolo LIVE : magia di Zaniolo - tris giallorosso! [VIDEO] : Roma-Sassuolo LIVE – Dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium, la Roma va a caccia del successo in casa contro l’ostico Sassuolo di Roberto De Zerbi, che in classifica ha una lunghezza di vantaggio sui giallorossi. Nella Roma, si rivede dal primo minuto Perotti, pienamente ristabilito fisicamente. L’argentino è l’unica novità rispetto alla squadra tipo delle ultime uscite. I neroverdi optano per il 4-4-2, con ...

Il triste Natale di Silvia Romano - da 34 giorni nelle mani dei suoi rapitori : Rispettiamola e diciamoci che è un punto di orgoglio che ci siano giovani così rispetto a un mondo, a giovani, che guardano ad altre logiche. Credo che tutto ciò sia un valore. E per questo dobbiamo ...

“Ve svejate?” - a Roma scoppia la contestazione dei tifosi : prima il silenzio - poi striscioni e fischi : Durante Roma-Genoa scoppia la contestazione dei tifosi giallorossi: fischi e striscioni all’indirizzo di società, giocatori e allenatore Situazione caldissima a Roma. La contestazione dei tifosi è arrivata puntuale com’era stata annunciata alla vigilia della sfida con il Genoa. Nel mirino indistintamente la società (nelle figure di Pallotta e Baldissoni), i giocatori e anche Di Francesco. Uno striscione riassume il tutto: ...

Roma - striscioni di contestazione per il presidente Pallotta : Nella notte, sono stati appesi per le vie di Roma decine di striscioni di contestazione indirizzati a James Pallotta, presidente giallorosso. Un antipasto della protesta che avverrà stasera all’Olimpico, quando la Roma scenderà in campo contro il Genoa. I malumori dei tifosi arrivano in un momento della stagione in cui la squadra allenata da Di Francesco fatica a trovare risultati positivi. Già nell’incontro di Champions contro ...

Migranti in piazza a Roma per i diritti - slogan e striscioni : "Non siamo criminali - siamo schiavi" : Numerosi i gilet gialli nelle strade del centro. "Immigrazione non vuol dire criminalità, basta razzismo, no Salvini". Analoga manifestazione a Torino dove si sono registrate alcune tensioni

Roma - un presente patetico e un futuro triste : Una vergogna senza fine. Cosa altro aggiungere? Ormai si fa fatica anche a trovare le parole, più o meno giuste, per raccontare quanto di osceno sta regalando la Roma ai propri tifosi. La partita di ...