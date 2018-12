MotoGp | c’è la data della presentazione della nuova KTM | ecco dove e quando verrà svelata

MotoGp - c’è la data di presentazione della nuova Honda : appuntamento il 23 gennaio a Madrid : La squadra giapponese ha deciso di presentare la moto 2019 a Madrid, niente Indonesia dunque come avvenuto negli anni scorsi La nuova stagione della Honda inizierà il prossimo 23 gennaio, data della presentazione ufficiale del team HRC che si svolgerà a Madrid. Sarà proprio in questa occasione che Jorge Lorenzo vestirà ufficialmente i colori della squadra giapponese, posando per le prime foto insieme a Marc Marquez, campione del mondo in ...

MotoGp - c’è il via libera della Honda : Pedrosa in sella alla KTM per due giorni di test privati a Jerez : La Honda ha dato il via libera a Pedrosa per testare la KTM il prossimo 18 e 19 dicembre sul circuito di Jerez Daniel Pedrosa non dovrà attendere il 2019 per salire sulla KTM, lo spagnolo infatti ha ricevuto il via libera per provare la RC16 per due giorni di test privati a Jerez il 18 e 19 dicembre. A confermarlo è il CEO Stefan Pierer a Speedweek, sottolineando di aver telefonato a Puig per permettere a Dani di iniziare a prendere ...

MotoGp - Iannone contento a metà : “c’è da migliorare il bilanciamento - ma l’Aprilia ha un bel potenziale” : Il neo pilota dell’Aprilia ha commentato l’esito del secondo giorno di test a Valencia, esprimendo le proprie sensazioni Due cadute e un sedicesimo posto per Andrea Iannone nella seconda giornata dei test di Valencia, chiusi comunque con il sorriso. Il nuovo pilota dell‘Aprilia ha avuto modo di prendere ulteriore confidenza con la moto, commettendo però due errori che lo hanno costretto a terminare anzitempo la sessione. ...

MotoGp – Test Valencia - Pirro c’è nonostante il dolore alla spalla : “abbiamo trovato la strada giusta da percorrere” : Michele Pirro parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano collaudatore della Ducati valuta il nuovo motore della scuderia di Borgo Panigale Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando ...

MotoGp – Valentino Rossi esilarante a Valencia : “sono fregato! C’è solo una Yamaha che va e…” : Valentino Rossi non perde il sorriso nonostante la delusione delle qualifiche del Gp di Valencia: il Dottore esilarante in conferenza stampa E’ tutto pronto a Valencia per un’ultima giornata di gara in questo 2018 ricco di spettacolo ed emozioni: i piloti hanno sfrecciato ieri in pista per le qualifiche dell’ultimo Gp della stagione, nelle quali Maverick Vinales è riuscito a conquistare una splendida pole position, ...

MotoGp – Petrucci e le qualifiche a Valencia : “sembrava il Palio - Marquez? Purtroppo lui alla fine c’è sempre” : Danilo Petrucci commenta le qualifiche del Gp di Valencia: le dichiarazioni del pilota italiano Le ultime qualifiche del campionato mondiale di MotoGp sono appena andate in scena senza risparmiare grandi emozioni. L’inaspettata pole position di Maverick Vinales, la sua sesta in top class, premia una Yamaha sotto tono in questa stagione, che vede però Valentino Rossi non qualificarsi nel Q2 e ‘meritarsi’ solo la sedicesima ...

MotoGp – Pedrosa festeggiato ai box : il team Honda lancia in aria Dani - c’è anche il papà di Marquez! [VIDEO] : Dani Pedrosa festeggiato dal suo team prima della sua ultima gara da pilota professionista, lo spagnolo issato in aria dai meccanici e tecnici Honda tra cui spunta anche il papà di Marc Marquez Per Dani Pedrosa questo weekend, all’insegna del campionato di MotoGp, è speciale. Per lo spagnolo il Gp di Valencia rappresenta la sua ultima gara da pilota professionista. Il pilota della Honda ha annunciato ad inizio stagione il suo ritiro ...

MotoGp – Sensazioni negative per Dovizioso nelle Fp2 di Valencia : “non c’è feeling con la moto” : Appena terminate le seconde prove libere sul circuito di Valencia: le dichiarazioni di Andrea Dovizioso, alla ricerca del giusto feeling con la sua moto Le seconde prove libere del Gp di Valencia si sono disputate sotto la pioggia battente che ha flagellato il circuito Ricardo Tormo questo venerdì. Il tempo più veloce è stato segnato da un sorprendente Danilo Petrucci, seguito da Marc Marquez e da Valentino Rossi. Più indietro Andrea ...

MotoGp Australia - qualifiche : in pole c’è sempre Marquez - Iannone primo italiano : Ha appena vinto il titolo mondiale, ma ancora non si ferma. Marc Marquez scatterà dalla pole anche nel Gran Premio di Australia, terz’ultima prova della MotoGp. Per lo spagnolo si tratta della sesta pole stagionale, la quinta consecutiva. Sul circuito di Phillip Island, bagnato da una leggera pioggia, con la sua Honda ha fermato il cronometro a 1’29.199, precedendo di ben 310 millesimi il connazionale della Yamaha Maverick Vinales e ...