Manovra al rush finale con incognite reddito e quota 100

Manovra 2019 - rush finale : in serata la fiducia del Senato. DIRETTA - : Il maxiemendamento, che era atteso per venerdì, sarà depositato al Senato verso le 14. La prima chiama a partire dalle 20. Opposizioni sul piede di guerra. Conte: "So che siamo in zona Cesarini". ...

Manovra : rush finale Senato - voto dalle 20 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Manovra al Senato al rush finale con il maxiemendamento ufficiale atteso per oggi, dalle 14, a Palazzo Madama. In un clima di forte tensione con le opposizioni e dopo continui ...

Manovra rush finale Senato - alle 14 il 'maxi' - voto dalle 20 : Manovra al Senato al rush finale con il maxiemendamento ufficiale atteso per oggi, dalle 14, a Palazzo Madama. In un clima di forte tensione con le opposizioni e dopo continui slittamenti del "maxi", ...

Manovra - Conte : Sul maxi-emendamento siamo al rush finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte : "Siamo al rush finale" : 18.10 "Siamo al rush finale. Confidiamo che nella giornata di domani la Manovra al Senato possa essere approvata. So che siamo in zona Cesarini". Lo ha detto il premier Conte a proposito del maxiemendamento del governo. "L'Iva l'abbiamo ereditata. Il meccanismo delle clausole di salvaguardia non l'abbiamo inventato noi", dice Conte. "Perseguiamo una crescita robusta che liberi molte risorse". Sull'autonomia alle Regioni: "E' un impegno del ...

Manovra : oggi rush finale al Senato per l'approvazione degli emendamenti : Con l'arrivo, nella tarda serata di ieri, del maxi emendamento del governo che recepisce le modifiche frutto dell'accordo con la Commissione europea per evitare una procedura sui conti, questa mattina,...

Rush finale per Manovra - stasera il vertice chiave : Roma, 16 dic., askanews, - Il vertice di governo sulla manovra è in programma stasera a partire dalle 20 a Palazzo Chigi. Saranno presenti il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo ...

Manovra - rush finale per l’intesa con la Ue. Mancano 3 miliardi strutturali : Il dialogo tra la Commissione europea e Roma sulla Manovra prosegue. L’accordo sembra vicino, anche se resta un ultimo nodo da sciogliere che riguarda il deficit strutturale. La palla è nel terreno dell’Italia: decisivo dovrebbe essere il vertice di domenica sera, 16 dicembre, a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Tria, Fraccaro, Garavaglia e Castelli ...

Rush finale sulla Manovra Il "reddito" si rimpicciolisce : D omani o al massimo martedì, approderà direttamente nell'aula di Palazzo Madama il maxi-emendamento correttivo della legge di Bilancio così come suggerita da Bruxelles. Il taglio dal 2,4%, del rapporto deficit/Pil, allo 2,04%, non è quindi il punto finale di una lunga trattativa. E questo perché lo sforzo di riduzione del deficit viene visto sì come "consistente e apprezzabile" da parte del commissario agli Affari Economici, Pierre Moscovici, ...