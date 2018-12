Giuseppe Palmieri | maître sommelier di Bottura | “Il cameriere? Nessuno vuole farlo

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Da Matera a Modena: un viaggio iniziato più di vent'anni fa che ha trasformato un ragazzo di buona volontà in un maîtrestellato. Stiamo parlando di, volto simbolo di sala e cantina presso l'Osteria Francescana di Modena, il pluripremiato ristorante dello chef Massimo. E, non a caso, Sala e cantinaè il titolo del libro - pubblicato per i tipi di Artioli – in cuiha voluto condensare considerazioni, storie, riflessioni e ricordi della sua esperienza ultraventennale.Un'esperienza vissuta tra le bottiglie, i tavoli e l'eccellenza culinaria di Osteria Francescana, dove il concetto di squadra è divenuto condicio sine qua non per il trionfo internazionale, che ha visto il ristorante accaparrarsi il primo posto nella classifica World's 50 Best Restaurants. Un risultato possibile solo grazie all'impegno di ...