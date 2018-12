Al confine tra Israele e Siria è stato un Natale di guerra

Operazione "confine Illegale" della Guardia Costiera - sequestrati 44 quintali di prodotto ittici : Teramo - Come ogni anno la tradizione delle festività natalizie richiama sulle tavole degli italiani molti piatti a base di pesce e, di conseguenza, aumenta il rischio da parte del consumatore di comperare prodotti ittici non sicuri o qualitativamente non aderenti alle sue aspettative o, ancora peggio, non perfettamente idonei al consumo umano, fino a imbattersi in vere e proprie frodi commerciali. Per questo motivo, in un periodo in cui ...

GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI : OPERAZIONE SULLA FILIERA DELLA PESCA"confine ILLEGALE" : N.28 controlli effettuati tra ristoranti, trattorie e pescherie di TRAPANI N.8 illeciti amministrativi contestati per complessivi € 12.500 N.6 sequestri amministrativi di prodotto ittico per un ...

Nonno Gelo e Joulupukki si sono incontrati al confine tra Russia e Finlandia - : I babbi Natale russo e finlandese, Nonno Gelo , Ded Moroz, in russo, e Joulupukki, si sono incontrati oggi al confine tra Russia e Finlandia. Lo ha annunciato oggi la polizia di frontiera finlandese. ...

Carovana migranti : bambini marchiati con numero sul braccio al confine tra Usa e Messico : Le immagini pubblicate dall'emittente americana Msnbc mostrano la pratica di "registrazione" degli agenti di polizia messicana

Bimbi “marchiati” come gli ebrei nei campi nazisti al confine tra Messico e Usa : Alcuni Bimbi migranti al confine tra Messico e Stati Uniti sono stati “marchiati” con dei numeri sul braccio. Le immagini, che rievocano il nazismo, sono state girate dalla MSNBC e sono diventate virali in rete. I numeri, secondo quanto è emerso, sarebbero stati scritti con dei pennarelli dai volontari della Croce rossa e poi usati dagli agenti della polizia di frontiera messicana.Continua a leggere

Migranti - manifestarono contro le ronde dell’estrema destra al confine Italia-Francia : condannati per favoreggiamento : “Fino a quando ci saranno frontiere militari, giuridiche o economiche che mettono a repentaglio la vita di persone costrette a emigrare in cerca di una vita migliore ci saranno ‘delinquenti solidali’ come noi che li sosterranno lungo il loro viaggio”. Così Benoît Ducos, 48 anni, falegname e volontario del soccorso alpino di Briançon, commenta la condanna per “favoreggiamento all’ingresso in territorio francese di persone senza documenti” di ...

Frana a Maccagno - al confine fra Italia e Svizzera : interrotte strada e linea ferroviaria : Una Frana si è verificata nell'area di Maccagno, in provincia di Varese, nel tratto stradale (strada Statale 394) tra Luino ed il valico di Zenna, al confine con la Svizzera. La Frana ha interessato...

I tweet di Salvini dal confine tra Israele e Libano e la confusione sull’interesse nazionale del governo sovranista : Di ritorno da un sopralluogo sulla 'blue line', la linea di demarcazione del confine libanese-israeliano, Salvini ha lodato in un tweet l'impegno di Israele contro i "terroristi islamici" di Hezbollah, chiedendo conto all'ONU e all'Unione Europea. Si tratta di parole dal potenziale molto pericoloso per la stabilità del Libano, per la sostenibilità della missione UNIFIL 2, istituita nel 2006, in cui l'Italia gioca un ruolo di primo ...

Como - centinaia di migranti trasportati oltre confine : due arresti : Como, 12 dicembre 2018 - centinaia di migranti trasportati oltre confine : la Polizia di Stato di Como ha eseguito due ordinanze di misura cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Milano. Le due ...

Tra le borse di Svizzera e Unione europea spunta un confine in più : ... potrebbe andare in contro a naturali difficoltà - spiega Elia Pusterla, ricercatore in teoria politica presso lo european Insitute della LSE, London School of Economics and Political Science, -. ...

Un'altra interessante mostra al confine tra arte e scienza : Mantenendosi saldamente in equilibrio sul terreno dell'arte, ma lambendo in maniera consapevole i limiti della scienza, l'itinerario in tre sezioni sviluppato sui due piani della Galleria si dipana ...

Gli scontri al confine tra Messico e Stati Uniti : Centinaia di migranti centroamericani hanno provato a superare il confine con gli Stati Uniti: la polizia di frontiera ha usato il gas lacrimogeno per respingerli

Migranti - gli Usa chiudono il confine tra Tijuana e San Diego : La decisione dell’amministrazione Trump dopo che centinaia di Migranti hanno cercato di prendere l’assalto e forzare l’ingresso negli Stati Uniti. La polizia lancia gas lacrimogeni

Tre navi della Marina ucraina hanno attraversato il confine russo - : Tre navi della Marina ucraina hanno attraversato il confine di Stato della Russia e si muovono verso lo Stretto di Kerch, ha riferito l'ufficio stampa dell'FSB in Crimea. Le navi sono entrate nel ...