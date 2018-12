Questa sera su Striscia La Notizia gli auguri di Natale dalla casa del signor Meo

Speciale 100 km dei campioni : Questa sera alle 19 tutti al Ranch di Rossi : Appuntamento con Valentino Rossi, questa sera: a partire dalle 19 su Sky Sport MotoGP , e anche nella sezione "primissime" di Sky On Demand, , sarà possibile scendere in pista nella 100 km dei campioni attraverso uno Speciale dedicato alla tradizionale gara di fine ...

Stasera in TV 22 dicembre 2018 : film e programmi in onda Questa sera : ... Varietà, 21:20 " "La banda dei Babbi Natale" , film-commedia, 01:00 " "Speciale Tg 5" , Attualità, Stasera su Italia 1: 18:30 " "Studio aperto" , Attualità, 19:00 " "Sport mediaset" , Sport, 19:30 " ...

Anief : Questa sera si attende il Decreto per i posti vacanti della scuola : Si attende la sera per veder pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto contenente il regolamento del concorso che vede vacanti oltre 2 mila posti , integrabili fino a 2.400, come ...

Golden Boy 2018 - trionfo De Ligt : Questa sera la premiazione a Torino : Tre ulteriori premi consegnati alla presenza in sala di ospiti del mondo del calcio e dello sport: ad esempio il presidente federale Gabriele Gravina , il commissario tecnico dell'Under 21 Gigi Di ...

Torino-Juve : il derby della Mole verrà trasmesso Questa sera su Dazn : Stasera, alle ore 20:30, andrà in scena il derby della Mole, Torino-Juventus. Il big match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A si disputerà allo stadio 'Olimpico Grande Torino' dove sono attesi oltre 27mila spettatori. I bianconeri arrivano alla gara contro i granata reduci dal successo ottenuto in casa contro l'Inter di Spalletti, sfida vinta 1-0 grazie al gol messo a segno da Mario Mandzukic. Il Torino, invece, ...

Questa sera sul Nove debutta Matteo Renzi : “La calunnia del Botticelli potremmo definirlo il quadro delle fake news” : Questa sera, sabato 15 dicembre alle 21.15 sul Nove, Matteo Renzi, racconterà oltre alle opere più famose conservate nella Galleria degli Uffizi (Tondo Doni, Madonna del Cardellino, la Venere del Botticelli) anche alcune meno note, come “La calunnia” del Botticelli. “Nell’opera del 1495 non c’è soltanto un cambio di stile da parte dell’artista, ma c’è anche un messaggio politico molto importante per oggi – afferma Renzi – il calunniato, la ...

Megalizzi : minuto di silenzio per onorare la memoria di Antonio Questa sera prima di Trento-Reggio Emilia : Ai suoi familiari e a tutti i suoi cari, vanno le più sentite condoglianze dell'intero mondo della pallacanestro italiana. Il presidente Petrucci, per onorare e ricordare Antonio, ha disposto che si ...

Delitto Ceste - Buoninconti scrive all'avvocato : 'Chissà quando passerà Questa sofferenza?' : "Chissà quando mi permetteranno di portare un fiore sulla tomba della mia amata Elena": scrive così Michele Buoninconti condannato per l' omicidio della moglie, Elena Ceste . A " Quarto Grado " si ...

Brexit - Questa sera voto di sfiducia dei conservatori per Theresa May - : I compagni di partito della premier britannica, critici sulla sua gestione dell'uscita dall'Unione europea, hanno raggiunto il numero di voti necessari per una mozione. Se dovesse essere sconfitta, ...

L'amica geniale - Questa sera la terza puntata : ecco cosa succederà nei nuovi episodi : In attesa del finale di stagione in onda il prossimo martedì, arriva la conferma di un secondo capitolo. Scopriamo le anticipazioni dell'appuntamento di stasera.

Matteo Salvini - agguato su Raitre : cosa va in onda Questa sera - killeraggio contro la Lega? : Nel mirino di Report ci tornano Matteo Salvini e la Lega . A poche ore dalla grande manifestazione di piazza, la trasmissione di Raitre fondata da Milena Gabanelli e guidata ora da Sigfrido Ranucci ...

Questa sera il presidente francese Macron farà il primo discorso alla nazione dall’inizio delle proteste : Questa sera alle ore 20.00 il presidente francese Emmanuel Macron farà un discorso alla nazione per parlare delle proteste delle ultime settimane – quelle dei cosiddetti “gilet gialli” – e di quello che intende fare. Si tratterà del suo primo

Si conclude Questa sera - ad Olbia - la rassegna "Approdi letterari". : La seconda serata di appuntamenti, ieri, è stata piuttosto partecipata sia durante gli incontri con gli autori che nel corso degli spettacoli. A trasportare il pubblico nei meandri di una Sardegna ...

Questa sera il Coro "Ildebrando Pizzetti" al Canta Bo - concerto di Natale per Bologna e Terra Santa : La scoperta e il restauro di Questa magnifica opera d'arte possono essere determinanti per la vita culturale, lo sviluppo del turismo e della economia della città di Betlemme. Per questo avvenimento ...