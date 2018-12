Muore a due anni per circoncisione rituale clandestina

Tragedia a Napoli - Muore a due giorni dal Natale a soli 24 anni : lutto a Fuorigrotta : In giorni in cui l'atmosfera dovrebbe essere soltanto quella delle migliori occasioni, visto che il Natale è oramai arrivato, alcuni cittadini della comunità del piccolo comune di Fuorigrotta, nella provincia di Napoli, non potranno più vivere questi momenti in serenità a causa dell'improvviso decesso di un giovane ragazzo ventiquattrenne, Claudio Cinquegrana, che si è spento probabilmente per un malore che non gli ha lasciato scampo; la sua ...

Tragico incidente sulla Cassino-Sora : Muore una donna - feriti i due figli : È di un morto e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di oggi, 23 dicembre, sulla superstrada Cassino-Sora. A perdere la vita è stata una donna, l'incidente caratterizzato dal violentissimo scontro tra due auto è accaduto all'altezza dell'uscita di via Agnone. Lo schianto, le prime ricostruzioni La superstrada tra Cassino e Sora è un importante snodo, fondamentale per la viabilità della zona. ...

Roma - tragedia durante una circoncisione : Muore un bimbo di due anni - grave il fratellino : Una terribile tragedia è avvenuta nelle scorse ore a Monterotondo, vicino Tivoli, poco lontano dalla Capitale, dove un bimbo nigeriano di due anni è deceduto dopo essere stato circonciso in casa. E' grave anche l'altro fratellino, anch'egli sottoposto a tale pratica. I due erano gemelli. Per quanto accaduto gli inquirenti stanno ascoltando il presunto medico che ha praticato l'operazione sugli stessi piccoli. Come si apprende dalla testata ...

Salva i figli dall'incendio - madre Muore dopo due settimane di agonia : Dal 5 dicembre scorso la donna si trovava ricoverata in condizioni disperate: ha sacrificato la propria vita per spegnere le...

Roma - madre Muore lanciandosi nel Tevere - si teme per le due figliolette : Una mamma di 38 anni si è lanciata nel fiume Tevere a Roma all'alba di questa mattina, non c'è ancora la certezza ma si pensa che abbia portato con sé le due figlie gemelle di soli 5 mesi. Il corpo della donna è stato ritrovato dai vigili del fuoco, ma delle bambine non c'è alcuna traccia. Sembra che la donna abbia voluto suicidarsi perché soffriva di depressione post partum. Ora i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare le due gemelline, ...

Bambino di due anni Muore soffocato sotto gli occhi della madre : Dramma a Villasor (Cagliari) , dove martedì mattina un bimbo originario della Nigeria si è sentito male ed è morto davanti...

Venezia - incendio in casa : Muore una donna - in salvo le sue due figlie : È accaduto a Concordia Sagittaria (Venezia). L’incendio forse scoppiato a causa delle luci dell’albero di Natale. Paola Castellet, una donna di quarantasei anni, non ce l’ha fatta. A quanto emerso era riuscita ad allontanarsi dalle fiamme insieme alle due figlie ma poi sarebbe rientrata in casa rimanendo uccisa dal fuoco.Continua a leggere

Regno Unito - bambino di un mese Muore sbranato da due cani : Reuben McNulty, questo il nome del piccolo nascituro aggredito da due cani di razza stafforshide bull terrier. Reuben non aveva neanche un mese quando i due animali di famiglia lo hanno attaccato in casa. La tragica vicenda si è verificata a Yaxley, un paese di 7.413 abitanti della contea del Cambridgeshire, Regno Unito. Il bambino è stato ricoverato in ospedale per quasi un mese, ma purtroppo versava in gravi condizioni ed alla fine non è ...

Adolescente operato al torace per rimuovere due barre metalliche Muore di emorragia interna : E' accaduto all'ospedale di Padova. Il giovane era in sala operatoria per la rimozione di due barre metalliche che gli erano state applicate per ampliare una cassa toracica troppo stretta.Continua a leggere