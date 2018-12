L'inquietante inchiesta di SkyTg24 sugli 'all you can eat' di sushi : “Questo è tonno?”. “Bah, il colore è strano, non è così il colore del tonno”. In una videoinchiesta andata in onda su SkyTg24 la giornalista Tonia Cartolano ha visitato alcuni ristoranti all you can eat in compagnia di uno chef giapponese. È lei che fa la domanda sul tonno, ed è dello chef che risponde commentando il colore di qualche trancio di tonno dal colore rosso sgargiante. ...