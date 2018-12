Tropico 6 - prova

eurogamer

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Quando6 uscirà il prossimo anno su PC, la celebre serie sarà ufficialmente maggiorenne. Un onore e un onere non da poco per i tedeschi di Limbic Entertainment che hanno preso in carica lo sviluppo di questo nuovo capitolo, dopo quasi 10 anni durante i qualiè rimasto in mano al talentuso studio bulgaro Haemimont Games.Quello che ci sentiamo di affermare, dopo aver passato parecchie ore tra isole tropicali e musichette caraibiche, è che non sarà una sfida di certo facile. A molti di voi basterà dare un'occhiata agli screen presenti qui in giro per notare subito qualcosa di strano: il gioco non solo si è fermato tecnicamente a quattro anni fa, ma sembra per certi aspetti addirittura peggiorato.Il primo approccio con6 non è infatti dei migliori: fin dal primo istante ci si rende conto di essere di fronte ad un titolo nato vecchio sotto diversi punti di vista. ...