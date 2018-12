Manovra | regole nuove per i concerti | biglietti nominativi per la sicurezza

Manovra - regole nuove per i concerti : biglietti nominativi per gli impianti sopra i 5mila posti : Ai concerti come alle partite di calcio. Da luglio per partecipare a uno spettacolo in uno "stadio" sarà necessario un biglietto nominativo e conseguente identificazione al momento dell'arrivo. E' quanto stabilisce un comma del maxiemendamento alla Manovra

Manovra italiana - Moscovici : 'Ora rispetta le regole. Missione compiuta' : Il bilancio pubblico dell'Italia per il 2019 'è ora molto più realista, prossimo alle regole e con modifiche sostanziali. È quello che volevo come commissario: Missione compiuta'. Lo afferma il ...

Manovra : le regole devono essere rispettate da tutti - anche dalla Francia : Se le regole in Europa valgono per tutti i Paesi membri, allora non è solo l'Italia che deve effettuare delle correzioni alla Legge di Bilancio, ma anche la Francia. Secondo quanto riferito dal Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, infatti, il Presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron, ha annunciato delle misure a sostegno dell'Economia transalpina che, difficilmente, potranno consentire il ...

Manovra : Moscovici - margini ma con regole : ANSA, - ROMA, 10 DIC - "Bisogna lavorare per trovare il modo di consentire al governo italiano di perseguire le sue priorità politiche ma nel quadro della zona euro, tenendo conto dei margini di ...

Manovra - bonus nido più ricco e nuove regole per i congedi dei genitori : Aumenta da 1.000 a 1.500 euro l'anno il bonus per l' iscrizione agli asili nido pubblici o privati e per le neomamme ci sarà la possibilità di lavorare fino al nono mese utilizzando tutti e cinque di ...

Manovra - Eurogruppo a Italia : 'Prenda misure per rispetto regole' : L'Eurogruppo raccomanda all'Italia di rispettare le regole del Patto di stabilità. 'Sosteniamo la valutazione della Commissione Ue e raccomandiamo all'Italia di prendere le misure necessarie a ...

Manovra - Governatore Banca di Francia : le regole Ue si rispettano : Milano, 30 nov., askanews, - Le regole Ue si rispettano. A dirlo, in un intervento pubblicato sul Corriere della Sera, il Governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau. 'Le politiche ...

Manovra - Tria pro-crescita ma ricorda regole Ue : 'non rispetto può vanificare politica espansiva' : Il non rispetto delle regole europee rischia di vanificare la politica espansiva del governo. Così il ministro dell'economia, Giovanni Tria intervenendo in aula del Senato sulla legge di bilancio, stando a quanto riportato da Askanews.

Manovra : Italia bocciata - ma il soccorso dei sovranisti amici di Salvini non c’è. Orban e gli altri : “Rispettare le regole Ue” : Il governo Italiano fa la voce grossa a Bruxelles, ma quello che i gialloverdi speravano potesse diventare un coro contro le regole di bilancio imposte dall’Unione europea, per ora si è rivelato un assolo. Dopo la bocciatura della legge di bilancio, tutti, anche gli alleati storici in tema di immigrazione, hanno voltato le spalle a Roma: lo ha fatto l’Austria, che sul controllo dei flussi si è dimostrato uno dei Paesi più vicini alle ...

Manovra - Moscovici : accordo dentro regole - non è mercato tappeti : Roma, 22 nov., askanews, - La Commissione europea vuole un accordo con l'Italia sulla Manovra e 'sono persuaso che a forza di lavorarci ci arriveremo', ma solo ed unicamente 'nell'ambito delle regole -...

Manovra 2019 - arriva bocciatura UE : grave violazione delle regole : "Un sonnambulo che cammina verso l'instabilità" questa è la definizione data all'Italia dal commissario UE Dombrovskis nella giornata di ieri, 21 novembre, come se gli stessi cittadini italiani non fossero consapevoli di quanto sta accadendo, ma soprattutto accadrà, dopo l'ennesima bocciatura della Manovra da parte della Commissione Europea. La Manovra è stata bocciata: l'Italia è a rischio sanzione È stagione di austerity. Ieri, nel giorno ...

Manovra - dopo bocciatura Ue conte riferisce alla Camera. Bruxelles : 'Grave infrazione delle regole di bilancio' : Oggi informativa urgente del premier sul 'no' della Commissione europea alla legge di bilancioi italiana per 'deficit eccessivo basato sul debito', e quindi per il vicepresidente Moscovici la '...

Manovra bocciata - Ungheria : “Le regole vanno rispettate da tutti o l’Ue va in rovina” : Anche il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs ammonisce l'Italia sulla legge di Bilancio, dopo la bocciatura arrivata da Beuxelles: "Voi avete vincoli più stretti, perché siete nell'unione monetaria. Ma se qualcuno non rispetta le regole questa è la rovina della Ue, la cooperazione nella Ue deve basarsi sulle regole".Continua a leggere

Manovra - anche l'Ungheria non fa sconti : rispettare le regole : Ci è andato però vicino: «Serve coerenza e bisogna avere una strategia di lungo termine i governi nazionali hanno gli strumenti per rilanciare l'economia. Senza per questo infrangere le regole ...