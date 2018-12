Il padrone scende dall’auto col cane al guinzaglio | poi lo libera e scappa per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Un uomodall’auto colale la cuccia in mano. Poi loverso la propria macchina (con a bordo un’altra persona). È la triste scena registrata dalle telecamere di videosorveglianza in una via di Stoke-on-Trent, nella contea inglese dello Staffordshire, e pubblicata dall”associazione animalista Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals che opera in Inghilterra e Galles. Il, che ha tentato di risalire in auto e di avvicinarsi al suo (ormai ex), è stato trovato da un residente della zona e ora è in cerca di una nuova famiglia.Video Facebook/RSPCAL'articolo Ildall’auto colal, poi loper abbandonarlo. Ecco cosa succede proviene da Il Fatto Quotidiano.