Il Napoli è la squadra con più tiri in porta in Serie A

Spal - Paloschi : 'Il Napoli è una grandissima squadra - ma vogliamo fare punti' : Alberto Paloschi , attaccante della Spal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , nel prepartita di Napoli-Spal: 'E' una gara importante, il Napoli è una grandissima squadra. L'abbiamo preparata in settimana e vogliamo prendere punti al San Paolo'.

Cagliari-Napoli - Anceotti : 'La formazione? Volevo una squadra fresca. Liverpool duro colpo - ma abbiamo reagito' : Il Napoli riscatta l'eliminazione in Champions League patita a Liverpool e dopo una partita non facile riesce comunque a portare a casa i tre punti dalla trasferta alla Sardegna Arena. A decidere il ...

Cagliari-Napoli diretta live 0-0 : la squadra di Ancelotti chiamata a rispondere alla Juve : Cagliari-Napoli diretta live – Continua il programma valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e di scudetto. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dalla sconfitta contro il liverpool e dall’eliminazione in Champions League, è chiamata alla reazione e rispondere alla Juventus dopo il successo dei bianconeri nel derby contro il Torino. La squadra di Maran è ...

Cagliari-Napoli diretta live : la squadra di Ancelotti chiamata a rispondere alla Juve : Cagliari-Napoli diretta live – Continua il programma valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e di scudetto. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dalla sconfitta contro il liverpool e dall’eliminazione in Champions League, è chiamata alla reazione e rispondere alla Juventus dopo il successo dei bianconeri nel derby contro il Torino. La squadra di Maran è ...

Eppure il Napoli ha perso (solo) contro una grande squadra : La realtà del Napoli Abbiamo scritto già tanto su Liverpool-Napoli, sui significati di questa partita per la squadra di Ancelotti. Siamo stati realisti, nella nostra severità: Massimiliano Gallo ha parlato di Colonne d’Ercole non superate, Mario Colella ha scritto di resettare il ciclo vitale di questa squadra. È la realtà di questa squadra, evidentemente ancora il Napoli non è ancora pronto a vincere una partita in/out contro avversari di ...

Il solito Salah trascina il Liverpool - Napoli eliminato ma a testa altissima : la squadra di Ancelotti gioca con il cuore ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/22 AFP/LaPresse ...

Napoli - Giuntoli : 'Ancelotti ha dato consapevolezza alla squadra. Col City ho visto un Chelsea diverso : Sarri...' : Cristiano Giuntoli , direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match col Liverpool: 'Sicuramente Ancelotti ha dato grandi motivazioni e consapevolezza a questa squadra, è stato un inizio di stagione molto importante. Decisivo il suo approccio, ...

Liverpool - Klopp : 'Napoli ottima squadra - ma non possiamo fallire' : Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli: 'Sono eccitato, non vedo l'ora inizi la partita. Per noi è una grande opportunità perché non abbiamo giocato un ottimo girone ma abbiamo la possibilità di quest'...

Sconcerti a CM : 'L'Inter va agli ottavi - ma non vale il Napoli. Roma squadra di nessuno. Cancelo stupisce. Il Milan...' : Temo che sia un cambiamento d'epoca, d'altra parte se tu calcoli che negli ultimi quindici anni è cambiato due-tre volte il mondo. Anche il calciatore è un'altra persona. Si è globalizzato pure lui. ...

La Gazzetta esalta la rosa del Napoli : squadra con più gol dalla panchina : Per il Napoli i gol dalla panchina sono otto Il @sscNapoli è la formazione che ha segnato più gol finora nell’ultima mezz’ora di gioco (14) #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) 3 dicembre 2018 La Gazzetta ripete il concetto, sbaglia il numero: ne attribuisce sette anziché otto ma il punto non cambia. Il quotidiano esalta la forza e la mentalità del Napoli di Ancelotti e scrive: È il 14esimo gol del Napoli nel­ l’ultima ...

Atalanta-Napoli - la decisione dei partenopei : la squadra lascerà il campo in caso di cori razzisti! : Atalanta-Napoli, la speranza è che nessun coro di discriminazione territoriale verrà lanciato dalla curva atalantina, ma i partenopei sono pronti a provvedimenti drastici Atalanta-Napoli è la gara che questa sera chiuderà la giornata di campionato in Serie A. Un incontro molto atteso ai fini della classifica, ma anche per le polemiche che stanno accompagnando la vigilia. Si fa un gran parlare dei possibili cori razzisti da parte del ...

L’Eco di Bergamo : «Atalanta-Napoli - stop ai cori-equivoci : sosteniamo la squadra» : Il commento Ieri abbiamo riportato il comunicato degli ultras della Curva Nord di Bergamo, decisi a rivendicare il loro diritto a «cori campanilistici contro Napoli». Una posizione coerente, secondo i supporter nerazzurri, con gli insulti “Odio Bergamo” e “Bergamasco contadino” che si sentono in tutti gli stadi d’Italia. Oggi L’Eco di Bergamo, quotidiano della città lombarda, invita i tifosi atalantini a ...

Napoli - Ancelotti commosso in diretta tv : “questa squadra mi dà emozioni” : Carletto Ancelotti commosso per il suo Napoli, i tifosi partenopei saranno certamente contenti d’avere un tecnico di questo calibro e così legato al progetto ed alla piazza Un Carletto Ancelotti inedito ai microfoni di Skysport, visibilmente commosso nel parlare del suo Napoli. Il tecnico si è detto soddisfatto di quanto visto e poi ha iniziando un lungo discorso parlando della sua esperienza partenopea: “questa squadra e ...

Napoli-Stella Rossa - De Laurentiis : 'Più importante la squadra dei singoli. In Europa vincere è più complicato' : A poche ore dalla sfida del San Paolo che opporrà il Napoli alla Stella Rossa in una sfida importantissima per il passaggio agli ottavi di Champions League, Aurelio De Laurentiis ha parlato dell'...