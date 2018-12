Femminicidio di Alghero | la confessione del marito | “L’ho strangolata con le mie mani”

Catanzaro - uccisa coppia in tabaccheria : fermato il cognato della donna che era il suo ex. Femminicidio ad Alghero : È entrato nella tabaccheria di Francesca Petrolini, 53 anni, e ha ucciso lei e il suo compagno, Rocco Bava, di 43. Sospettato di avere fatto fuoco dentro il negozio di Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro, è il cognato 67enne della donna, col quale aveva avuto una relazione dopo la morte di suo marito. I carabinieri di Soverato e di Catanzaro lo hanno trovato a casa di un amico, e l’hanno portato in caserma per ...