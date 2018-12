Disco di platino per Marco Mengoni con l’album Atlantico ancora primo in classifica

optimaitalia

: #ATLANTICO. Disco di Platino. - mengonimarco : #ATLANTICO. Disco di Platino. - Gini_EncoreMoi : RT @mengonimarco: #ATLANTICO. Disco di Platino. - Gini_EncoreMoi : RT @MusicTvOfficial: L'album #Atlantico di @mengonimarco è disco di platino alla terza settimana. -

(Di lunedì 24 dicembre 2018)Un Natale e un compleanno dadiperche domani potrà festeggiare alla grande il suo ultimo album, il quale ha già superato 50.000 copie vendute in meno di un mese dalla pubblicazione dopo ild’oro conquistato subito dopo la prima settimana.Lo ha annunciato lui stesso su tutti i social poco fa, nonostante i FIMI Awards questa settimana ritarderanno di alcuni giorni per via delle vacanze natalizie e saranno disponibili il giorno 27. Per, però, le soddisfazioni in questo periodo non sono poche e non si limitano alle suddette.ha infatti debuttatoin, lasciando la vetta a Laura Pausini per una sola settimana prima di tornare alposto pochi giorni dopo.I singoli che hanno anticipato l'uscita di, pubblicato il 30 novembre, sono stati Voglio e Buona Vita; poche settimane fa, ...