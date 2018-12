Serie B | Palermo pareggia | Lecce a -2

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : il Palermo rallenta al Picco - Lecce vicino! Diretta gol live score : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che domenica 23 dicembre si giocano per la 17giornata del campionato.

Serie B - Spezia-Palermo 1-1 : Capradossi risponde a Falletti : LA SPEZIA - Il Palermo , capolista, viene stoppato a La Spezia sull' 1-1 . Succede tutto nel primo tempo: rosanero in vantaggio con Falletti al 25', ma i padroni di casa riacciuffano il pari grazie a ...

Serie B - Spezia e Palermo non si fanno male : al Picco succede tutto in 10' [GALLERY] : 1/45 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Serie B - Salernitana-Foggia a Baroni. Per Spezia-Palermo c'è Ros : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata di Serie B . Si parte venerdì sera con Ascoli-Brescia, Nasca,. Sabato alle 15 Cremonese-Carpi, Di Martino, e ...

Serie B Spezia - Gyasi : «Contro il Palermo servirà attenzione» : LA Spezia - L'esterno offensivo dello Spezia Emmanuel Gyasi ha parlato in conferenza stampa sul suo momento e su quello della squadra. Queste le sue parole: "A Perugia è stata una bella partita, siamo ...

Serie B : pareggia il Palermo capolista : ANSA, - ROMA, 15 DIC - Risultati delle partite della 16/a giornata del campionato di Serie B: Foggia-Cremonese 3-1, ieri,; Ascoli-Cittadella 1-1; Palermo-Livorno 1-1; Perugia-Spezia 1-1; Cosenza-...

Serie B - il Palermo non scappa : I rosanero non vanno oltre l'1-1 con il Livorno e mancano l'occasione per allungare momentaneamente sulle inseguitrici. Stesso risultato anche nei match Perugia-Spezia e Ascoli-Cittadella; alle 18 in ...

Serie B - il Palermo pareggia con il Livorno. Perugia e Ascoli - pari con Spezia e Cittadella : Le tre partite del pomeriggio di Serie B finiscono con lo stesso risultato, 1-1, con emozioni. Aspettando il nuovo proprietario, il Palermo manca l'opportunità di allungare. Lo Spezia meriterebbe di ...

Diretta Palermo Livorno / Risultato finale 1-1 - streaming video Dazn : solo un pareggio al Barbera - Serie B - : Diretta Palermo-Livorno, info Diretta streaming video Dazn: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie B

Serie B : Palermo fermato in casa dal Livorno : Niente fuga per il Palermo , che nella 16.a giornata di Serie B viene costretto al pareggio casalingo dal Livorno fanalino di coda. Moreo porta in vantaggio i rosanero al 14', Raicevic firma il ...

Serie B - i risultati delle 15 : il Livorno frena il Palermo - pari tra Perugia e Spezia [GALLERY] : 1/37 Roberto Settonce/LaPresse ...

Diretta Palermo Livorno / Streaming video Dazn : Falletti e Diamanti uomini copertina - Serie B - : Diretta Palermo-Livorno, info Diretta Streaming video Dazn: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie B

DIRETTA PALERMO-LIVORNO / Streaming video Dazn : al Barbera dirige il signor Valerio Marini - Serie B - : DIRETTA PALERMO-LIVORNO, info DIRETTA Streaming video Dazn: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie B

Serie B - 16^ giornata : Lecce e Palermo - è il momento della verità : Nella serata di ieri si è giocato il primo match valido per la 16^ giornata del campionato di Serie B, successo davanti al pubblico amico per il Foggia che si riscatta contro la Cremonese dopo un periodo di grande tensione e di risultati negativi. Continua il programma in un turno che può portare importanti indicazioni per il proseguo della competizione, in particolar modo in campo le due squadre che guidano la classifica e che non hanno ...