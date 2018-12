Roma | morto un bimbo circonciso in casa | arrestato l' autore dell' intervento

Shock a Roma - bimbo morto dopo una circoncisione rituale : si attendono notizie sul fratellino ricoverato : “Abbiamo appreso con sgomento della morte di un bambino e delle gravi condizioni del gemello a Monterotondo. Si tratta di due bambini ospiti in un centro d’accoglienza che l’Arci gestisce con il Comune di Monterotondo dal 2009“. E’ quanto comunica l’Arci di Roma in seguito alla morte di un bambino nigeriano di 2 anni dopo una circoncisione rituale. “E’ una tragedia – spiega ...

Roma - bambino di un anno morto dopo circoncisione in casa. Grave il fratello gemello : Come appreso da Leggo, questa mattina a Monterotondo, a nord di Roma, due gemellini nigeriani di un anno sono stati circoncisi all'interno di una casa famiglia. Uno dei due bambini, David,...

Morto Andrea G. Pinketts - tra Romanzi e vita addio al “cannibale” che scoprì il mostro di Foligno : Si è spento a 57 anni nella sua Milano Andrea G. Pinketts. Da tempo malato di tumore, col suo sigaro e bicchiere di birra, è stato a lungo il simbolo di quella "gioventù cannibale" di scrittori venuti fuori a metà anni Novanta. Fu anche un grande giornalista d'inchiesta: si infiltrò nella setta de I bambini di Satana e indicò alla polizia Luigi Chiatti, il mostro di Foglino.Continua a leggere

Morto Gigi Radice - storico allenatore dI Milan - Toro e Roma : E' Morto all'età di 83 anni Gigi Radice , storico allenatore del Toro e del Milan. Affezionati a lui anche i tifosi della Roma, che ha guidato nella stagione '89-90' nella mitica stagione del Flaminio.

Roma : bus travolge bici - morto ciclista : 10.01 Incidente mortale all'alba in viale Manzoni, all'angolo con via Merulana, al centro di Roma. E' accaduto intorno alle 5.45. Coinvolti un pullman e una bicicletta. La vittima è il ciclista: un uomo di 60 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del I Gruppo Prati. Da chiarire la dinamica dell'incidente.

Il vigile del fuoco morto nell'esplosione del distributore a Rieti era diretto a Roma - si era fermato per aiutare : Il vigile del fuoco morto nell'esplosione al distributore nel reatino non era nella squadra di soccorsi giunta sul posto. Stefano Colasanti, questo il nome della vittima, era in servizio ma diretto a Roma e si è fermato quando ha visto l'incendio e per aiutare le persone coinvolte. Con ogni probabilità è stato investito dalla seconda deflagrazione ed è morto.Sono 17, secondo fonti del 118, le persone ferite e 2 quelle ...

morto Nunez : portò Maradona - Ronaldo e Romario al Barcellona : Una triste notizia ha colpito il Barcellona , che piange la scomparsa di Josep Lluis Nunez , presidente del club per ben 22 anni. Alla guida della società dal maggio del 1978 al maggio del 2000, il ...

Roma - addio a Sandro Mayer : il giornalista è morto a 77 anni : Direttore per venti anni del settimanale 'Gente', dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui 'Dipiù' e 'Dipiù Tv'. Nota la sua partecipazione a 'Ballando con le stelle' nella veste di ...

L'auto si ferma sull'A1 - famiglia di Roma scende e viene travolta : morto il figlio trentenne : Un ragazzo di 30 anni è morto travolto da un tir dopo essere sceso dalL'auto sull'A1 insieme alla madre e al padre. La donna è in gravi condizioni in ospedale, il marito invece...

Roma - un altro scooterista morto Salgono a 146 le vittime della strada : Ennesimo incidente mortale nella Capitale con uno scooterista che ha perso la vita. È accaduto nella serata di mercoledì in via di Torrevecchia, all'incrocio con via Villanova dove un trentacinquenne, ...

Roma : auto contro bus - morto 81enne a piazzale Radio : Roma – Incidente mortale questa mattina intorno alle 7 tra un’auto e un bus Atac in piazzale della Radio, all’altezza di via Pacinotti. A perdere la vita, un uomo di 81 anni alla guida di un’auto che ha perso il controllo della sua autovettura scontrandosi con un mezzo della linea 781. L’impatto frontale non ha avuto conseguenze per il conducente dell’autobus e per i passeggeri, mentre l’uomo e’ ...

Bernardo Bertolucci è morto : aveva 77 anni/ Ultime notizie - il regista si è spento a Roma dopo lunga malattia - IlSussidiario.net : Bernardo Bertolucci è morto: il genio del cinema italiano si è spento a Roma a 77 anni dopo una lunga malattia. Ultimo tango a Parigi tra i suoi capolavori.

Roma : tragedia a Casal Bruciato - operaio morto schiacciato : Roma – Incidente sul lavoro questa mattina verso le 10.30 in via Diego Angeli 95, nel quartiere di Casal Bruciato, dove un operaio di una ditta edile intento a svolgere lavori di ristrutturazione di uno stabile, e’ morto schiacciato. L’uomo, un kosovaro di 52 anni, si trovava su un cestello idraulico, che lui stesso manovrava e a seguito, probabilmente, di una manovra errata o di un guasto tecnico, e’ rimasto incastrato ...

Bari - arbitro di 24 anni morto schiantandosi con la moto contro un’auto che procedeva contRomano : Antonello Giordano, arbitro di calcio professionista di 24 anni e appassionato motociclista, ha perso la vita nell'impatto della sua moto che si è scontrata frontalmente con una Ford alla cui guida c'era una donna, tratta in arresto per omicidio stradale.Continua a leggere