Il gioco in streaming | come funziona | cosa offre - articolo

eurogamer

: Cosa comporta mettere un gioco nella nuvola? Ecco come funziona e cosa offre lo streaming dei videogiochi. - Eurogamer_it : Cosa comporta mettere un gioco nella nuvola? Ecco come funziona e cosa offre lo streaming dei videogiochi. - tobiamc : RT @BaliaLuigi: @jacopo_iacoboni Hanno seminato odio e rancore. Hanno dato soldi a due ricattatori come Grillo e Casaleggio. Hanno fatto fi… - Monica79811279 : RT @BaliaLuigi: @jacopo_iacoboni Hanno seminato odio e rancore. Hanno dato soldi a due ricattatori come Grillo e Casaleggio. Hanno fatto fi… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Ilinnon è certamente qualdi completamente nuovo. I primi esperimenti arrivati al pubblico ormai sono di parecchi anni fa (ricordate OnLive?) ma l'idea, dopo un periodo in cui era scomparsa dai radar, è tornataservizio offerto anche sulla console di Sony con Playstation Now. Microsoft seguirà a breve con Xbox Game Pass. Ma non solo: è un tipo di servizio offerto anche su vari altri dispositivi, e con varie declinazioni.Forse però non è chiaro a tutti inconsista il sistema, efunzioni realmente. Il termine "in" si può applicare ad una serie di situazioni in cui il titolo che si sta appunto giocando non sta girando sull'hardware che abbiamo fisicamente presente in salotto, ma su di un altro in remoto, che ci viene trasmesso appunto inQuando diciamo "altro hardware" possiamo voler indicare la nostra Playstation4 mentre ...