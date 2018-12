Despar cerca stagisti e addetti ai reparti in Veneto | Trentino ed Emilia Romagna

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018) Il marchio di generi variè nato negli anni '60 e nel corso del tempo ha visto il susseguirsi di operazioni societarie. Queste hanno portato alla creazione di tre centri di distribuzione che gestiscono i punti vendita diAlto Adige e Friuli Venezia Giulia. L'azienda ha inaugurato recentemente nuovi punti, come quello Interspar aperto a Castelvetrano (Trapani) e, di conseguenza,personale. In particolare dal suo sito web si nota la richiesta diai vari. Posizioni di lavoro a cui è possibile candidarsi online.Tirocinanti eneiha dunque inserito nuove offerte di lavoro nel suo sito. Tra queste si nota subito che predomina la ridi personale da impiegare come stagista e di persone idonee a lavorare in uno specifico reparto.Come esempio del primo caso si può prendere la posizione di ...