Bologna | Sansone a un passo

calciomercato

: ??? Calciomercato Bologna, Sansone sempre più vicino – - bombamercato : ??? Calciomercato Bologna, Sansone sempre più vicino – - AddictParma : Il Villarreal dà il via libera a Sansone: giocatore vicino al Bologna | TUTTOmercatoWEB - ParmaLiveTweet : Il Villarreal dà il via libera a Sansone: giocatore vicino al Bologna: Nicola Sansone potrebbe ben presto far ritor… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Ilè a unda un rinforzo importante in avanti: come scrive il Corriere dello Sport , i rossoblù di Saputo sono vicini a Nicola, in uscita dal Villarreal .