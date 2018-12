Uomini E Donne | Lorenzo Riccardi | durante un’esterna | fa una gaffe incredibile Guarda il

L’ex tronista di Uomini e Donne troppo magra : fan preoccupati : Ludovica Valli è troppo magra? Da qualche tempo i fan dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno sommerso di commenti il suo profilo Instagram, preoccupati per la sua salute. 21 anni e una carriera da influencer, Ludovica è diventata famosa dopo aver preso parte al programma pomeridiano di Maria De Filippi. Sorella della più famosa Beatrice – fashion blogger e compagna di Marco Fantini, conosciuto proprio a Uomini e Donne – in ...

Tronista senza freni - gaffe irripetibile a "Uomini e donne" : Lorenzo Riccardi, Tronista di 'Uomini e Donne' ed ex corteggiatore di Sara Affi Fella, si è lasciato sfuggire una gaffe incredibile. Nell'ultima puntata dell'anno Lorenzo ha organizzato l'esterna con ...

Uomini E DONNE / Barbara De Santi : 'Alfonso mi piace molto - ma per scaramanzia...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Barbara De Santi contro Gemma Galgani: l'opinione della dama sulle conoscenze della 'rivale'

Uomini e Donne - Barbara De Santi : "Gemma Galgani? Non sincera - è la più furba di tutte" : Barbara De Santi, tornata, da qualche mese, tra il parterre femminile del trono over di 'Uomini e Donne', è convinta di essere pronta a vivere una nuova travolgente ed impegnativa storia d'amore dopo la fine della sua ultima relazione che l'ha profondamente cambiata come donna: Devo ringraziare il mio ex fidanzato che mi ha aiutato molto a smussare una parte del mio catattere. Mi ha fatto bene, ora anch’io mi piaccio molto di più. Ho ...

Anticipazioni - Uomini e Donne : Teresa elimina Andrea e lui scoppia in lacrime : Proseguono senza sosta le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, anche se, al momento, la messa in onda delle puntate in televisione è sospesa per la pausa natalizia. Qualche giorno fa, infatti, è stata registrata una nuova puntata dello show dove la tronista Teresa Langella ha stupito tutti eliminando uno dei suoi corteggiatori preferiti, il bel Andrea Dal Corso. La decisione di Teresa Nel corso dell'ultima registrazione, gli studi ...

Uomini e donne - Lorenzo Riccardi in esterna con Claudia : 'Si fa... dura'. Disastro erotico a telecamere spente : esterna bollente a Uomini e donne . Il tronista Lorenzo Riccardi esce con la corteggiatrice Claudia e quando i due sono in atteggiamenti molto intimi, il ragazzo chiede agli autori di far spegnere le ...

Gossip Uomini e Donne : Sonia Puglisi offesa dopo il bacio con Luigi : Luigi Mastroianni e Sonia Puglisi si baciano a Uomini e Donne: è polemica Oggi a Uomini e Donne Luigi Mastroianni ha baciato Sonia Puglisi. Difatti i due, in esterna, hanno mostrato di avere feeling. E ad un certo punto si sono baciati, lasciando tutti di stucco, compresa Irene Capuano, la quale è scoppiata a piangere. Tuttavia Sonia Puglisi, in queste ultime ore, è stata bersagliata sui social da molti fan della trasmissione. Per tale ragione ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 21/12 : Si riparte da Teresa e Luca e con il loro progetto di costruzione di un rapporto ormai rimasto solo sulla carta: si va da “mi sei scaduta” a “mi piace ma c’è stato un blocco” a “mi piace ma la sento lontana”, morale della favola Luca vuole eliminarsi e Teresa “lo accompagna” all’uscita: – vuole andare? Per me va bene! – e il ragazzo chiude qui la sua esperienza di corteggiatore. Si passa a Lorenzo con il canonico recall delle puntate ...

Uomini e Donne corteggiatori : Luca Daffrè deluso da Teresa Langella : Teresa Langella di Uomini e Donne elimina Luca Daffrè: lui sbotta sui social Oggi è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione la tronista Teresa Langella ha fatto molto discutere i tanti telespettatori. Il motivo? Teresa ha eliminato Luca Daffrè. E quest’ultimo in trasmissione ha rivelato di pensare che la ragazza di origini napoletane sia perdutamente ...

Sonia Puglisi - Uomini e Donne / Nuovo bacio con Luigi Mastroianni - Irene sbotta : 'Sei una mummia!' : Nuovo bacio di Sonia Puglisi con Luigi Mastroianni oggi a Uomini e Donne. Ma il tronista ammette di provare solo attrazione fisica.

Uomini e Donne news : le parole di Luca Daffrè dopo l’eliminazione : Uomini e Donne news: Luca Daffrè si elimina dal programma e poi condivide un messaggio sui social A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Classico del 21 dicembre, i telespettatori hanno assistito all’eliminazione di Luca Daffrè. Il corteggiatore, tanto amato dal pubblico, ha deciso di lasciare il programma e di concludere, così, […] L'articolo Uomini e Donne news: le parole di Luca Daffrè dopo l’eliminazione ...

Uomini e Donne - Lorenzo fa una gaffe dopo un'esterna : 'la situazione si era fatta dura' : La puntata odierna di Uomini e Donne è stata dedicata ai due tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. La padrona di casa Maria De Filippi ha iniziato dal primo ed ha spiegato a che punto fosse arrivato. dopo pochissimo tempo è stata mandata in onda l'esterna con Claudia durante la quale il tronista ha chiesto di spegnere le telecamere. Al ritorno in studio gli è, però, scappata una gaffe hot: "la situazione si stava facendo dura". Il ...