Due persone sono state arrestate per aver utilizzato i droni che hanno causato la

Londra - mistero droni sull'aeroporto di Gatwick : voli di nuovo sospesi - Due persone arrestate : Giallo sui droni, decine di migliaia di persone bloccate - Continua quindi il mistero dei droni sullo scalo alle porte della Capitale britannica. Tra mercoledì e giovedì decine di migliaia di persone ...

Droni su Gatwick - arrestate Due persone per il caos in aeroporto - : La polizia del Sussex ha annunciato gli arresti, spiegando che sono avvenuti nella tarda serata del 21 dicembre. Le indagini sono ancora in corso. Lo scalo londinese è aperto, ma invita i passeggeri a ...

La polizia marocchina ha arrestato quattro persone per l’uccisione di Due turiste del nord Europa a sud di Marrakesh : La polizia marocchina ha detto giovedì di avere arrestato tre persone sospettate di avere ucciso due turiste nordeuropee in un’area isolata vicino alla città di Imlil, a sud di Marrakesh. I corpi delle due turiste, la 24enne danese Louisa Vesterager

Roma : direzione Venezia con dosi droga addosso - Due persone in manette : Roma – Da tempo, a Roma, li tenevano d’occhio gli investigatori del commissariato Torpignattara e del Reparto Volanti. Quando li hanno visti parlottare fra loro, davanti al pullman diretto a Venezia con una borsa in mano, li hanno fermati per un controllo. Sebbene i due abbiano tentato di scappare e di abbandonare la borsa sotto una panchina, nell’estremo tentativo di nasconderla, i poliziotti li hanno bloccati poco ...

Agrigento : controlli dei Carabinieri - quattro persone arrestate e Due denunciate (2) : (AdnKronos) - E sempre a Favara è stato controllato ad un posto di blocco un commerciante del posto, 57 enne, risultato destinatario di un ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza special

Incidente a Borgo d'Ale - Due persone intrappolate tra le lamiere Cronaca del Nord Ovest : Incidente, nella mattina di martedì, sulla circonvallazione di Borgo d'Ale.Le informazioni al momento sono ancora frammentarie: la dinamica dell'Incidente, che ha coinvolto un'utilitaria e un ...

Spray urticante al peperoncino spruzzato in Due scuole : 53 persone soccorse : A due giorni dalla tragedia di Corinaldo, dove sei persone sono rimaste uccise a causa del panico scatenato dopo la diffusione di una sostanza urticante, in due scuole scatta l’effetto emulazione: Spray al peperoncino è stato spruzzato all’interno dell’Istituto tecnico industriale G. Cardano di Pavia e in una scuola di Soncino, in provincia di Cremona. Nel primo caso sono state soccorse 48 persone – di cui 33 studenti ...

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite nell’incendio di un palazzo a Reggio Emilia : Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite in un incendio iniziato nello scantinato di una palazzina a Reggio Emilia. I due morti sono un uomo e una donna, cittadini cinesi, che vivevano nel seminterrato del palazzo. I

L’Arabia Saudita ha rifiutato di estradare in Turchia Due persone sospettate di coinvolgimento nell’uccisione di Jamal Khashoggi : Il ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita ha rifiutato l’estradizione di due persone sospettate di essere coinvolte nell’omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista collaboratore del Washington Post e critico del regime ucciso nel consolato Saudita di Istanbul all’inizio dello scorso ottobre.

[L'intervista] Lo sfogo di Laura Pausini : "Quelle Due persone che vogliono buttarmi giù". Antonacci : "Nessuno come lei" : Più che un'intervista, una chiacchierata tra due amici nella quale siamo stati ammessi come testimoni. Laura Pausini e Biagio Antonacci fanno tutto da soli : si raccontano, anticipano le domande, ...

Due spettacoli per la Giornata delle persone con disabilità : Entrambi gli spettacoli serali sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. La visione dello spettacolo 'Mio fratello rincorre i dinosauri' è proposta anche in orario scolastico mattutino a ...

Fondi della Lega - nuova rogatoria in Lussemburgo : interrogate Due persone - acquisiti documenti su italiano : nuova rogatoria in Lussemburgo per gli investigatori genovesi nell’ambito dell’inchiesta sul presunto riciclaggio di parte dei 49 milioni ottenuti dalla Lega e frutto della maxi truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto e gli uomini del gruppo di polizia tributaria della guardia di finanza di Genova, come ricostruito dall’agenzia Ansa, hanno sentito nei giorni scorsi l’ex responsabile del ...

Roma : stalking nei confronti ex fidanzate - Due persone in manette : Roma – Nella giornata di ieri a Roma due uomini, uno straniero e un italiano, sono finiti in manette per il reato di stalking. Vicende diverse ma analoghe perche’ accumunate dalla gelosia. Protagonista del primo episodio un cittadino marocchino di 25 anni che, dopo aver chiesto un incontro chiarificatore alla ex fidanzata, si e’ presentato all’appuntamento con il preciso intento di convincerla a rimettersi insieme. Al ...