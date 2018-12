Capodanno | stop allo spray al peperoncino in diverse città

Nardò - c'è l'ordinanza : stop ai botti a Natale e Capodanno : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Capodanno - stop allo spray al peperoncino. Ecco la mappa dei divieti : ROMA- Lo spray al peperoncino, per la legge italiana, è un'arma di autodifesa. Ma guai a portarlo in piazza a Capodanno. Sono diversi i sindaci che in questi giorni hanno emesso ordinanze con le quali,...