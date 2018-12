Sci | trionfo Shiffrin a Courchevel | la Brignone è quarta nel gigante

Sci alpino - Coppa Europa Andalo Paganella 2018 : Norvegia in trionfo con cinque atleti in vetta nel gigante - Andrea Ballerin e Hannes Zingerle primi dei nostri : Festival norvegese nel gigante di Andalo-Paganella valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Sono ben cinque gli scandinavi a monopolizzare le prime posizioni (tutti con distacchi ridottissimi) con Lucas Braathen che si aggiudica la gara con il tempo complessivo di 2:06.13. Al secondo posto, a pari merito, ad un solo centesimo, Atle Lie McGrath (autore di una rimonta di ben 12 posizioni nella seconda discesa) e Fabian Wilkens Solheim. ...

Sci alpino - Marcel Hirscher implacabile anche in Parallelo. Vittoria n.62 in Coppa del Mondo - nuovo trionfo in Alta Badia : Marcel Hirscher è il solito cannibale. Dopo la Vittoria di ieri in gigante, il campione austriaco si prende anche il parallelo dell’Alta Badia. Per Hirscher è la Vittoria numero 62 della carriera, ma questa è anche la prima affermazione nella specialità del nativo di Annaberg-Lungotz. Infatti nei tre precedenti sulla Gran Risa il leader della classifica di Coppa del Mondo aveva ottenuto al massimo un terzo posto lo scorso anno. In finale ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2018 in DIRETTA : trionfo di Hirscher - De Aliprandini e Moelgg eliminati agli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Parallelo dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Gran Risa dopo il tradizionale gigante di ieri, si preannuncia grande spettacolo in notturna su una delle piste più mitiche del Circo Bianco: 32 atleti prenderanno parte al tabellone a eliminazione DIRETTA, il primo turno si disputerà su manche di andata-ritorno mentre dagli ottavi ...

LIVE Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 in DIRETTA : Shiffrin in trionfo - Curtoni out agli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom parallelo di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica Mikaela Shiffirin vuole proseguire il suo magic moment anche nella disciplina più imprevedibile che fa il suo debutto stagionale. La statunitense, infatti, è reduce dalla doppietta in SuperG che le ha permesso di prendere il largo nella classifica di Coppa del Mondo ed è ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : partita la staffetta maschile - in quella femminile trionfo della Norvegia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 9 dicembre. Oggi spazio alle staffette: si parte alle ore 10.30 con la 4×5 km femminile, mentre alle ore 13.30 si disputerà la 4×7.5 km maschile. L’Italia ha ufficializzato ieri i due quartetti. Tra gli uomini la gara distance di ieri ha fatto da selezione interna: restano fuori infatti Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Ad ...

Sci : trionfo della Shiffrin nel superG di St. Moritz - cade la Brignone : ST. Moritz, SVIZZERA, - Mikaela Shiffrin vede a un passo un'altra vittoria in Coppa del Mondo. L'americanaha trionfato nel super-G di St.Moritz : 1'11'30 il tempo che le ha consentito di precedere Lara Gut , +0'28, e Tina Weirather , +0'42,. Elena Curtoni , 11esima, è sta la migliore ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : trionfo a 17 anni per Lidiia Iakovleva! Maren Lundby seconda - 14° posto per Lara Malsiner : Quello che succede sul Lysgårdsbakken (HS98) di Lillehammer ha quasi dell’incredibile a raccontarlo: il Salto con gli sci femminile potrebbe aver trovato oggi un nuovo nome di cui parlare per molto tempo. La russa Lidiia Iakovleva, 17 anni compiuti ad agosto e alla sua quarta gara in Coppa del Mondo, riesce a mettere in fila tutte le atlete più quotate e a vincere per la prima volta nel circuito più ambito, dopo aver già mostrato molte ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018 : Norvegia in trionfo con Forfang - sul podio Zyla e Kobayashi. Insam è fuori dalla zona punti : La prima gara della terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile si è conclusa con il successo del norvegese Johann Andre Forfang davanti al polacco Piotr Zyla e al giapponese Ryoyu Kobayashi. La gara disputata sul trampolino HS134 di Nizhny Tagil (Russia) ha riservato delle sorprese soprattutto nella prima serie a causa delle condizioni del vento molto variabili che hanno fatto la differenza in positivo per alcuni ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 in DIRETTA : Johaug in trionfo nella 10 km femminile - nella 15 km maschile battaglia in arrivo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di sabato 1 dicembre. Dopo l’esordio di ieri con le sprint (e con la vittoria al maschile del nostro Federico Pellegrino), oggi entra nel vivo il Lillehammer Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo con le gare distance a tecnica libera: si parte alle ore 10.30 con la 10 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 15 km maschile. Tra i ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Seyfarth in trionfo per la prima volta davanti a Lundby e Takanashi - 16^Malsiner - 18^Runggaldier : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto femminile è cominciata con l’exploit clamoroso ed imprevedibile della tedesca Juliane Seyfarth, vincitrice della prima gara stagionale sul trampolino HS98 di Lillehammer davanti alle due favorite della vigilia Maren Lundby e Sara Takanashi. La 28enne teutonica non era mai riuscita a salire sul podio nel circuito maggiore ed aveva addirittura rischiato di non qualificarsi alla gara odierna (38^ ieri in ...

Sci di fondo - Pellegrino trionfo a Lillehammer/ Il 28enne vince la sprint a tecnica libera - CDM - - IlSussidiario.net : Federico Pellegrino ha ottenuto il 12mo successo della sua carriera nella cornice di Lillehammer nella Coppa del Mondo di sci di fondo.

Sci di fondo - Federico Pellegrino ammutolisce i Vichinghi! Italia in trionfo a Lillehammer - vittoria fantastica nella sprint! : Vince ancora l’Italia dello sci di fondo a Lillehammer: dopo la mitica staffetta medaglia d’oro olimpica nel 1994, oggi Federico Pellegrino si impone nella sprint a tecnica libera che inaugura la tre giorni di gare norvegese e centra la dodicesima vittoria individuale in carriera in Coppa del Mondo. L’azzurro approfitta della rottura del bastoncino in semifinale del padrone di casa norvegese Johannes Klaebo e si impone in ...

Sci - trionfo della Brignone nel gigante di Killington : Exploit azzurro in Coppa del Mondo. Italia dello sci a segno con una strepitosa Federica Brignone a Killington, negli Usa. Dopo il secondo posto nel gigante d'apertura di Soelden, in Austria, la 28enne valdostana si aggiudica ...

Sci : CdM - trionfo Brignone a Killington : 20.20 Exploit di Federica Brignone a Killington: l'azzurra si aggiudica il gigante di CdM (9° centro in carriera, podio n.26) con una seconda manche eccezionale dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche. Tempo 1'51"33, staccata di 49/100 la norvegese Mowinckel, al comando a metà gara, e di 78/100 l'austraica Brunner (primo podio in CdM). Resta fuori dal podio l'americana Shiffrin, quarta, leader di CdM. Le altre italiane: Bassino 11.ma ...