Milan | infortunio Bertolacci | la sfortuna perseguita Gattuso

Judo – Brutto infortunio per Francesca Milani : la judoka si frattura il perone in Giappone : Francesca Milani, Judoka della nazionale italiana di Judo, si è fratturata il perone durante un allenamento in Giappone La Nazionale italiana, impegnata in questi giorni negli allenamenti in Giappone, ha perso una delle sue pedine più importanti. Stiamo parlando di Francesca Milani. La Judoka azzurra ha infatti riportato la frattura del perone proprio durante l’allenamento. La 25enne ha dichiarato a Gazzetta dello Sport: ...

Milan - ancora guai : le ultime sull’infortunio di Bakayoko : Ennesimo infortunio della stagione del Milan, Bakayoko costretto a fermarsi dopo la gara di Europa League contro il Dudelange Milan, anche Bakayoko costretto ad uno stop. Il centrocampista francese di proprietà del Chelsea sta salendo di livello in questa fase finale del 2018, con prestazioni sempre più convincenti. Il calciatore del Milan però, ieri sera si è fatto male durante la gara contro il Dudelange, uscito dal campo malconcio e ...

Milan - Caldara : "L'infortunio mi fa soffrire - ma spero di tornare a febbraio" : "Domani tolgo il tutore, già per me è una conquista, poi ci vorrà ancora qualche mese ma non voglio dare tempi precisi - ha reso noto il difensore ai margini della Festa dello Sport di Roma -. È un ...

Milan - infortunio Bonaventura : il calciatore si opera in USA. Stagione finita : Tegola per Rino Gattuso e per il suo Milan, l’infortunio di Giacomo Bonaventura è più grave del previsto. Il centrocampista rossonero, infatti, sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere in maniera definitiva i problemi alla cartilagine del ginocchio (microfrattura e lesione della cartilagine del ginocchio). Bonaventura ha iniziato il suo calvario nell’immediata […] L'articolo Milan, infortunio ...

Infortunio Calhanoglu - il turco rientra in Italia : per il Milan l’emergenza continua : Infortunio Calhanoglu – È proprio vero che al peggio non c’è mai fine. Se ne sta rendendo conto Gattuso, che in un paio di settimane ha perso tutti i difensori centrali a disposizione eccetto Zapata, i centrocampisti titolari tranne Kessiè, senza contare la squalifica di Higuain. L’ultima beffa è il rientro anticipato di Hasan Calhanoglu dal ritiro della Turchia. Il numero 10 a breve dovrebbe essere a Milano e verranno ...

INFORTUNIO ROMAGNOLI - ALMENO 4 SETTIMANE DI STOP/ Emergenza Milan in difesa - ko più grave del previsto - IlSussidiario.net : INFORTUNIO ROMAGNOLI: ALMENO 4 SETTIMANE di STOP. Ko più serio del previsto per il capitano del Milan: rossoneri in piena Emergenza.

Milan - infortunio Calabria : preoccupano le condizioni del terzino : Per Gattuso adesso l’emergenza è totale, dopo le defezioni di Caldara, Romagnoli, Musacchio, Biglia e Bonaventura a Milanello hanno dovuto aprire il file “infortunio Calabria”. Il terzino classe 1996, ha lasciato precauzionalmente il ritiro degli Azzurrini di Di Biagio per tornare a Milano ma la situazione sembra più complicata dal previsto. -> Leggi anche Highlights Under […] L'articolo Milan, infortunio Calabria: ...

Infortunio Romagnoli – Il comunicato ufficiale del Milan : il problema è più grave del previsto : Il Milan ha emesso il comunicato ufficiale in merito all’Infortunio di Romagnoli: lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio sinistro per il centrale rossonero Brutte notizie per il Milan. L’infermeria continua a riempirsi: alla lunga lista di infortunati si aggiunge anche Alessio Romagnoli. Quella che era stata segnalata come una semplice contrattura nella giornata di ieiri, si è rivelata in realtà ...

Basket - nuovo infortunio per Nemanja Nedovic : tegola per l’Olimpia Milano : La sfortuna si è accanita su Nemanja Nedovic, giocatore dell’Olimpia Milano che è incappato in un nuovo infortunio. La guardia serba ha subito una recidiva dell’infortunio occorso tre settimane fa, ovvero una lesione dell’adduttore della coscia sinistra. Il giocatore era in campo nella vittoria di ieri contro il Darussafaka Istanbul in Eurolega, uno scontro di gioco purtroppo ha riproposto il problema fisico e ora il balcanico ...