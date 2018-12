Kristen Stewart mano nella mano con una ragazza che non è Stella Maxwell

Kristen Stewart e Megghi Galo in Charlie's Angels/ L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne debutta al cinema : Kristen Stewart e Megghi Galo insieme nel remake delle Charlie's Angels : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne debutta al cinema .

Biancaneve e il cacciatore - la fiaba dark con Chris Hemsworth e Kristen Stewart curiosità e trama : Le fiabe classiche continuano a ispirare il nostro immaginario, non stupisce quindi la nuova versione di una delle favole più celebri Biancaneve e il cacciatore in onda giovedì 29 novembre alle 21.20 su Canale5 con un super cast che mette insieme la diva di Twilight, Kristen Stewart, il premio Oscar Charlize Theron in un ruolo inedito da cattiva e il mitico Thor, ossia il bellissimo e muscolosissimo Chris Hemsworth, un cacciatore capace di ...