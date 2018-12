it.sputniknews

: Il Presidente @GiuseppeConteIT ha avuto oggi un colloquio telefonico con @eucopresident Donald Tusk, in preparazion… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha avuto oggi un colloquio telefonico con @eucopresident Donald Tusk, in preparazion… - UniusRei : Donald Tusk fa auguri di Natale e promette di non cantare più (VIDEO): - CCKKI : Donald #Tusk fa auguri di Natale e promette di non cantare più (VIDEO) Eh, quante debolezze... -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il capo del Consiglio europeo,, ha pubblicato undigiovedì per le festività imminenti, in cui ha cantato una canzone natalizia in polacco, e poi lui stesso ha promesso di non ...