Domenicali non esclude il ritorno di Alonso in F1 E in Ferrari

Chiusure Domenicali : la legge non c’è - i danni sì (vedi Old Wild West) : Siamo abituati ormai all'effetto annuncio quale responsabile delle oscillazioni dello spread. Ma stavolta ha colpito l’economia reale che più reale non si può. È saltata l’asta per la vendita della catena Old Wild West (e non solo) da parte di BcPartners: troppi rischi per il valore degli asset dopo l’annuncio del governo sul blocco del lavoro domenicale nei centri commerciali. Dove il gruppo ha la fonte di buona parte dei ricavi. I ...

Chiusure Domenicali : la legge non c'è - i danni sì - vedi Old Wild West - : Siamo abituati ormai all'effetto annuncio quale responsabile delle oscillazioni dello spread. Ma stavolta ha colpito l'economia reale che più reale non si può. È saltata l'asta per la vendita della catena Old Wild West, e non solo, da parte di BcPartners: troppi rischi per il valore degli asset dopo l'annuncio del ...

Chiusure Domenicali - Sala a Mastella offeso : “Me ne scuso - era ironia su Di Maio. Non ce l’ho con gli avellinesi - anzi” : Mastella chiama, Sala risponde. E così la polemica sulle Chiusure domenicali degli esercizi commerciali torna anche di domenica. Quando il sindaco di Benevento ha fatto sapere di essersi è sentito offeso per le parole del primo cittadino di Milano che sabato 10 novembre a un convegno sull’occupazione femminile, interpellato in merito aveva mandato a dire a Luigi Di Maio di farle “ad Avellino, non rompere le palle a Milano”. “Se ...

Chiusure Domenicali - Sala a Di Maio : «Le faccia ad Avellino - non rompa le palle a Milano». La replica : «Per lui i diritti sono una rottura» : Negozi e centri commerciali, il sindaco: «Noi abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti». Il vicepremier: «Sindaco fighetto del Pd, chi se ne frega». La controreplica: «Prima lavori il 10% di me». Salvini: «Radical chic irrispettoso»

Chiusure Domenicali dei negozi - Sala contro Di Maio : 'Non ci rompa le palle qui a Milano' : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , ospite a un convegno all'universitaà Bicocca, è tornato a criticare la proposta dal vicepremier Luigi Di Maio delle Chiusure domenicali di negozi ed esercizi ...

Il sindaco di Milano contro Di Maio : "Le chiusure Domenicali le facciano ad Avellino - non rompano le palle a noi" : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all'università Bicocca, è tornato a bomba sulla questione delle chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. "Se le vogliono fare in provincia di Avellino - ha detto nel corso di un panel - le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni ...

Chiusure Domenicali - Sala : “Le facciano ad Avellino e non rompano le palle a noi”. Di Maio : “Prima diritti dei lavoratori” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all’università Bicocca, è tornato sulla questione delle Chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. “Se le vogliono fare in provincia di Avellino – ha detto nel corso di un panel – le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni di ...

Beppe Sala non vuole che si “rompano le palle” a Milano - sulle aperture Domenicali : «Se la vogliono fare in provincia di Avellino la facciano», ha detto, perché nella sua città sarebbe «contro il senso comune»

Sala a Di Maio : 'Non ci rompano le balle' sulle chiusure Domenicali : Milano, 10 nov., askanews, - Il sindaco di Milano difende le aperture domenicali dei negozi e manda un messaggio molto chiaro al ministro del Lavoro Luigi di Maio: 'Non vengano a rompere le balle a ...

Sala a Di Maio : 'non ci rompano le balle' su chiusure Domenicali : Milano, 10 nov., askanews, - Il sindaco di Milano difende le aperture domenicali dei negozi e manda un messaggio molto chiaro al ministro del Lavoro Luigi di Maio: 'non vengano a rompere le balle a ...

Chiusure Domenicali - Sala a Di Maio : "Le facessero ad Avellino - qui a Milano non ci rompano le palle" : Dal palco, durante un convegno in Bicocca, il sindaco ha chiarito così la sua pozione sull'argomento: "Abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti"