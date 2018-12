Superbike | nel 2019 si correrà ancora a Laguna Seca

Superbike - si torna a Laguna Seca nel Mondiale 2019 : Dove e quando si corre Il Mondiale 2019 si apre, come di consueto, con le due tappe asiatico-australiane: la prima a Phillip Island, in Australia , nell'ultimo weekend di febbraio, dal 22 al 24,, la ...

Superbike. Cambia il format del weekend nel 2019 : Da quattro a tre sessioni di prove libere Il venerdì si ritorna a due turni di prove libere per il WorldSBK. Nessuna modifica al WorldSSP600, mentre il WorldSSP300, data la numerosità degli iscritti, ...

Superbike. La Turchia da corsa : Razgatlioglu nel nome di Sofuoglu : Il re della Supersport 600 Il capostipite della "scuola" turca nel motociclismo da corsa è stato senza alcun dubbio Kenan Sofuoglu, vera leggenda della combattutissima Supersport con cinque titoli ...

Superbike - test a Jerez : Rea comanda nel day 2 : Jerez - Jonathan Rea è stato di nuovo il più veloce nei test della Superbike a Jerez de la Frontera. Il pilota della Kawasaki ha ottenuto il miglior tempo anche nella seconda giornata di prove ...

Superbike : il ritorno di Marco Melandri in sella alla Yamaha nel primo giorno di test a Jerez : Il giorno di Marco Melandri a Jerez de la Frontera (Spagna). Il ravennate appiedato dalla Ducati nel Mondiale Superbike è stato lungamente senza una sella poi l’offerta del Team GRT Yamaha gli ha concesso una chance per il Mondiale 2019 su una moto che il centauro italiano aveva già guidato nel 2011, giungendo secondo nel campionato e in lizza per il titolo, poi vinto dallo spagnolo Carlos Checa in sella alla Ducati 1098R. Sulla YZF-R1 ...

Superbike - Marco Melandri rimane in sella! Guiderà la Yamaha GRT nel Mondiale 2019 : Marco Melandri proseguirà la propria avventura nel Mondiale Superbike e il prossimo anno sarà in sella alla Yamaha del team GRT che entra nel massimo circuito dopo aver sfiorato il titolo Supersport con Lucas Mahias. Il romagnolo era rimasto a piedi dopo la rottura del suo rapporto con la Ducati e sembrava addirittura vicino al ritiro come aveva sibilato un paio di settimane fa dopo il GP del Qatar che aveva concluso la stagione ma ...

SBK 2019. Una Yamaha per Melandri nel mondiale Superbike 2019 : Il 2019 sarà il primo anno nel WorldSBK per Sandro Cortese, ma è il campione WorldSSP in carica ed ex Campione del Mondo Moto3, quindi mi aspetto che si adatti velocemente alla nostra Yamaha YZF-R1. ...

Il team Aruba.it Racing – Ducati di nuovo in pista in Qatar: Melandri 7º e Davies 9º nelle prove libere Con 12 round in archivio, il team Aruba.it Racing – Ducati ha iniziato oggi l'atto finale del Campionato Mondiale Superbike 2018, in scena come di consueto sotto i riflettori del circuito di Losail (Qatar), l'unico dove si corre in notturna. Al termine delle prove libere, Marco Melandri e Chaz Davies si trovano ...

