stata una sorpresa | ma l' abbiamo organizzata!

Scoperta una misteriosa caverna sotterranea in Canada : non è mai stata esplorata e nasconde ‘segreti’ millenari : Restano segrete le coordinate della grotta sotterranea trovata in Canada. In particolare nel Wells Gray Provincial Park (British Columbia), il Ministero delle Risorse Nazionali del Paese ha Scoperta una caverna sotterranea dove l’uomo potrebbe non aver mai messo piede. E’ una grotta inesplorata che è rimasta per molto tempo “nascosta” sotto le nevi perenni che caratterizzano questa parte del mondo. Non si sa con precisione dove sia la ...

Paolo Savona - il retroscena : è bastata una sua parola - così Salvini e Di Maio si sono arresi : ... Salvini e Di Maio hanno mollato la presa lasciando mani libere ai grandi fautori della trattativa con l' Unione europea , il premier Giuseppe Conte , il ministro dell'Economia Giovanni Tria e quello ...

Paola Barale/ Credevo ci sarebbe stata una vita di coppia - ma single non vuol dire essere sola : Paola Barale si confessa al settimanale Oggi: "Credevo ci sarebbe stata una vita di coppia, ma single non vuol dire essere sola"

Paola Barale inedita : “Credevo ci sarebbe stata una vita di coppia” : Paola Barale si confessa: “Credevo che anche per me ci sarebbe stata una vita di coppia. Io voglio vivere, non sopravvivere. sono una donna nuova” Paola Barale (51 anni), conduttrice, attrice, showgirl e volto storico del piccolo schermo italiano, si è confessata, rilasciando un’intervista inedita al settimanale Oggi (nel numero in edicola da mercoledì 19 […] L'articolo Paola Barale inedita: “Credevo ci sarebbe ...

No - nessuna sviluppatrice di Ubisoft è stata licenziata per aver attaccato PewDiePie : Nella giornata di ieri vi avevamo parlato di alcune voci di corridoio su un presunto licenziamento che avrebbe colpito Dianna Lora, sviluppatrice di Ubisoft, rea di aver attaccato duramente su Twitter PewDiePie, noto YouTuber costantemente al centro delle polemiche per i suoi comportamenti.Lora, qualche ora dopo aver pubblicato questi duri commenti in merito allo YouTuber, aveva modificato radicalmente la descrizione del suo profilo eliminando ...

Filippo Pozzato si ritira dal ciclismo : 'Realizzato il mio sogno - è stata una figata' : Filippo Pozzato dice basta e si ritira dal ciclismo . Il vicentino, classe 1981, ha annunciato la sua decisione con un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', seguita da un post su Facebook. "Mi sarebbe piaciuto disputare la 20esima annata tra i professionisti, ma solamente in un contesto di alto livello dato che, per rendere al meglio, sono ...

Ciclismo - Filippo Pozzato si ritira : 'Realizzato il mio sogno - è stata una figata' : I tre anni con la "maglia a cubetti" sono stati fantastici, ancora oggi penso sia stata la migliore squadra al mondo. Un periodo però troppo breve per imparare al meglio il mestiere del Ciclismo, ...

Botte e insulti razzisti ai bimbi dell'asilo : arrestata una maestra : Violenze fisiche e verbali, vessazioni e insulti: per tre anni, dal 2015 al 2018, una maestra di un asilo avrebbe maltrattato i bimbi, specialmente quelli di origini straniera. La donna, una 55enne di Imola, è stata messa agli arresti domiciliari con un'ordinanza del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura: è accusata di maltrattamenti aggravati, insulti e minacce.L'insegnante, come riporta IlMessaggero, se la prendeva soprattutto con i ...

Grande Fratello Vip 3 - Ivan Cattaneo : "Francesco Monte? Da parte mia - è stata una storia d'amore - per lui solo un'amicizia" : Con la schiettezza che da sempre lo contraddistingue, Ivan Cattaneo ha ripercorso la propria esperienza al Grande Fratello Vip 3 in un'intervista concessa al settimanale Vero.Oltre a parlare di se stesso, soprattutto del sentimento che aveva cominciato a provare nei riguardi di Francesco Monte, il cantante di Una zebra a pois ha detto la sua riguardo l'eventualità che l'ex tronista di Uomini e Donne e Giulia Salemi possano essersi ...

In World of Warcraft è stata aggiunta una pozione che vi permetterà di capire il vostro nemico : Da quando World of Warcraft è stato lanciato, Orda e Alleanza non sono stati in grado di capirsi l'un l'altro (con poche eccezioni). Il vostro client di gioco bloccherebbe ciò che i giocatori della fazione opposta stanno dicendo, rafforzando così il senso di appartenenza a una delle due fazioni principali del famoso gioco.Ma, come segnala Eurogamer.net, ora Blizzard ha aggiunto - in un hotfix del 14 dicembre - una nuova pozione in World of ...

Furto di energia : arrestata una 75enne : Aveva realizzato un allacciamento abusivo e rubato energia elettrica. Per questo i carabinieri di Livorno Ferraris hanno arrestato una 75enne gravata da vicende penali per reati contro il patrimonio. ...

Fabrizio Corona racconta : 'Asia mi ha lasciato con una canzone - è stata geniale' : Nel corso della puntata di "Non è l'Arena", programma condotto da Massimo Giletti, Fabrizio Corona ha raccontato la verità su come lo ha lasciato Asia Argento: l'attrice gli ha inviato un messaggio con scritto "addio" e un video di una canzone dell'artista italiano Piero Ciampi. Le parole incastonate tra quelle note lasciavano intendere chiaramente le intenzioni della donna, ovvero, quelle di interrompere il rapporto. Corona è rimasto spiazzato ...

FabrizioCorona racconta : 'Asia mi ha lasciato con una canzone - è stata geniale' : Nel corso della puntata di "Non è l'Arena", programma condotto da Massimo Giletti, Fabrizio Corona ha raccontato la verità su come lo ha lasciato Asia Argento: l'attrice gli ha inviato un messaggio con scritto "addio" e un video di una canzone dell'artista italiano Piero Ciampi. Le parole incastonate tra quelle note lasciavano intendere chiaramente le intenzioni della donna, ovvero, quelle di interrompere il rapporto. Corona è rimasto spiazzato ...

I dubbi sull'aggressione alla deputata del M5S. La testimone : "Non c'è stata nessuna violenza" : L'aggressione alla deputata del Movimento 5 Stelle si tinge di giallo. Dopo la denuncia di Mara Lapia che ha dichiarato di essere stata picchiata selvaggiamente da un uomo nel parcheggio di un ...