Quota 100 | Giorgetti | “Non credo che esca un pensionato ed entri un lavoratore Manovra

Riforma pensioni : Quota 100 confermata ma ci sarà il divieto di cumulo : Il Governo Conte ha finalmente trovato un accordo con la Commissione Europea sulle misure considerate i pilastri fondamentali della nuova Legge di Stabilità 2019. Si tratta della Quota 100 sbandierata dalla Lega e del reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle; misure che il Governo ha provveduto a 'sgonfiare' al fine di ricevere il via libera da Bruxelles ed evitare la preoccupante procedura d'infrazione. Come ormai noto, infatti, il ...

Pensioni : Quota 100 - il ministro Tria assicura : 'I provvedimenti ad aprile' : "I provvedimenti partiranno come previsto a fine marzo. Su questo sono stato sempre inflessibile. Non ho mai accettato che rinunciassimo alle riforme così come le abbiamo originariamente concepite", lo ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo l'accordo trovato con la Commissione Europea sulle misure-chiave contenute nella nuova Legge di Stabilità 2019. Secondo Tria le misure partiranno ad aprile Come riporta il quotidiano "Il ...

Quota 100 e reddito - ecco cosa cambia Pensioni d’oro - tagli oltre i 100 mila euro : )Pensioni e Quota 100: si parte ad aprile, no al cumulo con redditi da lavoro. Riduzione (per i prossimi 5 anni) ai trattamenti più alti. E sul reddito di cittadinanza i vincoli sono il conto in banca e l’Isee

Quota 100 - reddito cittadinanza e assunzioni : tra Boeri e Salvini ormai volano gli stracci : Il presidente Inps: "Non abbiamo dettagli né su pensioni né su reddito di cittadinanza. Blocco assunzioni nella pubblica...

Boeri : “Gravissimo rinvio assunzioni nella P.A. Rischio poco personale per reddito e Quota 100”. Salvini : “Lasci e vada col Pd” : I soldi per reddito di cittadinanza e quota 100 ci sono, quello che rischia di mancare è il personale per realizzarli. Tito Boeri punta il dito contro il governo. Il presidente dell’Inps ha definito “un fatto gravissimo” il rinvio delle assunzioni nella P.A. fino metà novembre del 2019 contenuto nel maxiemendamento usato dal governo per far approvare la manovra in Parlamento. Ora, ha spiegato l’economista, si dovrà ...

Con Quota 100 nuovo canale di uscita - aumentano le possibilità per la quiescenza : Con l’ok da parte di Bruxelles alla manovra finanziaria del governo Conte, nel sistema previdenziale entra la ormai celebre quota 100. La maggioranza di governo reputa la misura un passo in avanti verso il progetto di cancellazione della legge Fornero, mentre le opposizioni la considerano solo una misura ininfluente che a poco servirà. Tralasciando le polemiche ed i punti di vista di favorevoli o contrari, la misura permetterà ad un discreto ...

Manovra - il governo aumenta l’Iva per finanziare Quota 100 e reddito di cittadinanza : Per finanziare le misure principali della Manovra, tra cui reddito di cittadinanza e quota 100, il governo ha deciso di introdurre nuove clausole di salvaguardia per il 2020 e il 2021: se non verranno sterilizzate comporteranno un netto aumento dell'Iva. Persino maggiore rispetto a quello inizialmente preventivato e che il governo aveva promesso di disinnescare, almeno parzialmente, da subito.Continua a leggere

Pensioni - parte Quota 100 : ecco cosa cambia : Pensioni, ad aprile parte Quota 100. È finita con esito positivo la trattativa tra Roma e Bruxelles sulla manovra economica italiana. La Ue non darò quindi avvio alla procedura di infrazione per deficit eccessivo e il governo Conte può a sua volta far partire le misure contenute nella legge di Bilancio, comprese le nuove norme per l'accesso alla pensione. Quota 100 parte il 1° aprile 2019. Dopo il negoziato con la ...

Luigi di Maio : “Reddito di cittadinanza e Quota 100 partiranno a fine marzo - non ci sono ritardi” : Luigi Di Maio è intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital: "Con reddito di cittadinanza e quota 100 si partirà a fine marzo. Rifiuterò categoricamente il primo aprile, le ironie si sprecherebbero. Quanti navigator ci saranno? Diverse migliaia, avrete tutti i numeri a breve". Poi ha anticipato i prossimi appuntamenti del governo: "A gennaio riforma costituzionale per il taglio di 345 parlamentari".Continua a leggere

Quota 100 da aprile 2019 : finestre - divieto di cumulo redditi - assegni. Le novità : Sulla Legge di bilancio 2019 entro questa settimana tutto dovrà approdare in Aula al Senato, per la discussione e l’approvazione della Manovra, e dovremo avere i contorni più chiari di ciò che finora ha avuto toni alquanto opachi: reddito di cittadinanza e Quota 100. Una novità però è già in circolo: Quota 100 partirà da aprile 2019. Un taglio di quasi cinque miliardi: da 15,7 miliardi a 11 miliardi. Così si riduce nel 2019 lo stanziamento per ...

